martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 09:42
Salud.

Dengue: "Solo el 20% de los infectados presentan síntomas"

Inició la “temporada dengue” 25/26 por lo que solicitan prevención casa por casa, dentro y fuera de la vivienda. "Hay circulación del mosquito" dijo Echenique.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hasta ahora, la Provincia de Buenos Aires solo había registrado casos de dengue vinculados a viajes a países con circulación activa.

El infectólogo Gustavo Echenique(presidente del Colegio Médico) confirmó el inicio de la temporada dengue” 25–26, que comienza a partir de la semana 35-36 epidemiológica; el período en el que calor + lluvias crean el ambiente ideal para el Aedes aegypti. “Hay que tener precauciones”, subrayó.

Embed - Dengue en Jujuy

Circulación del mosquito a nivel nacional

El especialista aportó un primer panorama nacional: “En este momento, la temporada 24–25 en Argentina notificó 17.700 casos. El 80% se concentró en la zona Centro (Córdoba y Santa Fe); en el NOA se registraron 400 y en el NEA, 500”. También remarcó:

"no se han notificado casos en nuestra provincia", aunque pidió no relajarse.

cortar el pasto
Mantener el pasto corto ayuda contra los mosquitos

Mantener el pasto corto ayuda contra los mosquitos

La necesidad de cuidar nuestras casas, dentro y fuera contra el dengue

Echenique enfatizó el rol de cada hogar: “El mosquito tiene capacidad de circular a 100 metros a la redonda, por lo que el que nos pica nació en nuestra casa o en la del vecino. Más allá de las campañas, el protagonismo de la gente es fundamental: pasto corto y eliminar agua quieta, porque el mosquito forma nuevas camadas cada 7 días”.

Síntomas del dengue

Sobre síntomas, fue didáctico: “El 80% de los infectados no tiene síntomas; el 20% presenta síntomas y el 4% evoluciona en forma grave”. Enumeró señales de alerta:

  • fiebre alta (38–39°),
  • dolor de cabeza detrás de los ojos,
  • dolor de cintura (“fiebre quebrantahuesos”)
  • con la variante cosmopolita (2019), su suma diarrea.

Ante fiebre y malestar, indicó: “Hidratación profunda: no menos de 5 a 6 litros de agua por día”.

El médico pidió redoblar el control intradomiciliario: “El Aedes vive dentro de la casa. No solo el patio: floreros, atrás de placares, bandejas de aire acondicionado. Si hacemos un trabajo responsable en la vivienda, el dengue no va a estar”.

