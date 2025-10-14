Comenzó el Torneo Integración de Fútbol Infantil con más de 3.000 niños

Con la participación de más de 3.000 niños distribuidos en 106 equipos, el domingo 12 de octubre dio inicio la 15ª edición del Torneo Integración de Fútbol Infantil , el certamen más grande del NOA en su categoría. Este año, el torneo incorpora una nueva modalidad de eliminación directa, donde cada partido define el destino de los equipos: el que gana avanza, el que pierde queda fuera de competencia.

El evento es organizado por Ledesma S.A.A.I., el Club Atlético Ledesma y la Asociación de Árbitros de Libertador , y se desarrolla en las canchas auxiliares del Club Atlético Ledesma, ubicadas en el Campo de Deportes de la Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.

El profesor Juan Hermida, del Club Atlético Ledesma, expresó: "Estamos muy contentos de comenzar esta nueva edición del torneo. A pesar de que hay menos equipos que otros años, lo importante es que los chicos se diviertan y disfruten. Nuestro equipo de la categoría 2016 ya pasó a cuartos de final por penales y ahora enfrentamos a Talleres de El Piquete, un rival muy fuerte."

Hermida también destacó la buena organización de la jornada, a pesar de algunas ausencias de equipos: "Tuvimos que reorganizar algunos partidos, pero todo se desarrolló con normalidad. Gracias a la empresa Ledesma, pudimos entregar naranjas a todos los equipos participantes."

Por su parte, el profesor Leo, del equipo Trapicheritos de la Escuela Herminio Arrieta, comentó: "Representamos a la categoría 2014 y acabamos de ganar 1 a 0 a los Lobitos de Calilegua. Este torneo también nos sirve como preparación para el certamen internacional en Camboriú, Brasil, donde enfrentaremos a equipos como Inter y Gremio."

El Torneo Integración continúa con definiciones emocionantes rumbo a la gran final el próximo domingo 2 de noviembre, consolidándose como un espacio de encuentro, formación y competencia para miles de niños de la región.

