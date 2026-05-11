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11 de mayo de 2026 - 08:21
Conciencia.

Día Mundial del Reciclaje: impulsan una campaña en Jujuy para separar residuos

La iniciativa comenzó en el barrio 1° de Marzo y busca fomentar la separación de residuos reciclables con la participación de vecinos, comercios y escuelas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Reciclaje (2)

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, se lanzó en Jujuy una campaña ambiental denominada “Ecobarrios en Acción”, una propuesta que apunta a generar conciencia sobre la separación de residuos en distintos sectores de la comunidad.

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En diálogo con TodoJujuy, el ingeniero Marcelo Molina explicó que en esta primera etapa trabajan principalmente con la separación de plásticos, cartones y latas.

Embed - MARCELO MOLINA

Campaña de reciclaje:

“Hemos lanzado esta campaña dentro de la semana del reciclaje. Este es el inicio de una campaña que vamos a llevar adelante en el tiempo para crear conciencia en vecinos, comerciantes y toda la comunidad”, señaló.

Además, destacó que el primer balance fue positivo debido a la participación de distintos actores barriales. “Nos dio un muy buen resultado. Comercios se han sumado a esta campaña y ahora estamos buscando recicladores o recuperadores que son quienes después harán la tarea de llevar estos materiales a puntos de acopio”, detalló.

Reciclaje (1)

La campaña también incluye actividades educativas con alumnos de escuelas de la zona. Durante toda la semana realizaron visitas y acciones de concientización en instituciones y comercios. “Se han sumado niños de la escuela Sánchez Bustamante. La predisposición fue muy buena para enseñarles qué residuos se separan y cómo es el manejo adecuado de los residuos”, comentó Molina.

Sin embargo, desde la organización reconocieron que todavía falta mayor compromiso ambiental en gran parte de la sociedad. “Hay muy poca conciencia. La gente recién empieza a tomar estas medidas y de a poco se va sumando”, concluyó el especialista.

Reciclaje

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