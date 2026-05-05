Cómo reciclar mejor en casa y cuidar el ambiente con pequeños hábitos

El reciclaje es una práctica clave para reducir la cantidad de residuos que se generan en los hogares y promover hábitos más responsables con el ambiente. Separar correctamente, reutilizar materiales y disminuir el consumo de descartables son acciones simples que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Medio ambiente. Lanzan una campaña de reciclaje para reutilizar los gazebos: cómo participar

Tips. Reciclaje: cómo transformar tus jeans viejos en un práctico organizador de pared

Imagen sugerida: familia separando residuos reciclables en casa / contenedores de reciclaje / botellas, cartón y papel separados.

Epígrafe: El reciclaje en casa ayuda a reducir residuos y cuidar el ambiente.

El reciclaje es una de las formas más accesibles de colaborar con el cuidado del ambiente. Aunque muchas veces parece una acción pequeña, separar residuos en casa puede marcar una diferencia si se transforma en un hábito sostenido.

Cada día se generan desechos que podrían tener una segunda vida: botellas plásticas, papel, cartón, latas, envases de vidrio y otros materiales. Cuando estos elementos se mezclan con basura húmeda o restos de comida, muchas veces pierden la posibilidad de ser recuperados.

Por eso, el primer paso es separar los residuos secos de los húmedos. Los secos son aquellos que pueden reciclarse, como papel, cartón, plástico, metal y vidrio. Los húmedos, en cambio, incluyen restos de comida, yerba, servilletas usadas y residuos orgánicos.

Consejos para reciclar mejor

1. Separar residuos secos y húmedos

Tener dos recipientes en casa facilita mucho el proceso. Uno puede destinarse a reciclables y otro a basura común. Esta simple división evita que los materiales recuperables se ensucien.

2. Limpiar los envases antes de tirarlos

No hace falta lavarlos en exceso, pero sí retirar restos de comida o líquido. Una botella, una lata o un envase con residuos orgánicos puede contaminar otros materiales reciclables.

3. Reducir el uso de descartables

Usar bolsas reutilizables, botellas recargables, tuppers y vasos propios ayuda a generar menos basura. Reciclar es importante, pero reducir el consumo innecesario es todavía mejor.

Cajas - Reciclaje Reciclaje en casa.

4. Reutilizar antes de desechar

Frascos de vidrio, cajas, bolsas, papeles y envases pueden tener nuevos usos en el hogar. Antes de tirar algo, conviene pensar si puede servir para ordenar, guardar o transportar objetos.

5. Doblar cartones y compactar botellas

Reducir el volumen de los reciclables permite ahorrar espacio en casa y facilita el traslado. Las cajas de cartón, por ejemplo, pueden desarmarse antes de colocarlas en el recipiente correspondiente.

6. Evitar mezclar residuos peligrosos

Pilas, baterías, medicamentos vencidos, electrónicos y aceites usados no deben tirarse con la basura común ni con reciclables. Estos elementos requieren puntos de recepción especiales.

7. Informarse sobre los puntos verdes

Cada ciudad o municipio puede tener distintos sistemas de recolección, campanas verdes o puntos limpios. Conocer dónde llevar los residuos reciclables ayuda a cerrar el circuito.

Qué materiales se pueden reciclar

Entre los materiales más comunes que pueden reciclarse aparecen el papel, el cartón, las botellas plásticas, los envases de vidrio, las latas de aluminio, los envases metálicos y algunos tipos de plásticos.

En el caso del papel y el cartón, es importante que estén secos y sin restos de grasa. Por eso, las cajas de pizza con aceite o comida pegada no siempre pueden recuperarse de la misma manera que una caja limpia.

Las botellas plásticas pueden compactarse y colocarse con tapa. Los envases de vidrio deben manipularse con cuidado para evitar accidentes, especialmente si están rotos.