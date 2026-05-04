Caso Manuel Adorni: el arquitecto que refaccionó su casa declaró que gastó US$ 245 mil

Investigan las refacciones en la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.

El arquitecto Matías Tabar declaró ante la Justicia por las refacciones en la casa de Manuel Adorni , ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según su testimonio, las obras costaron US$ 245 mil, fueron pagadas en efectivo y en dos tramos.

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Matías Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, se presentó este lunes ante la Justicia y dio detalles sobre los trabajos realizados en la vivienda de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según su declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, las refacciones se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. La propiedad está ubicada en un lote de 400 metros cuadrados dentro del country Indio Cuá.

El arquitecto aseguró que las tareas incluyeron pisos, trabajos en el baño y la cocina, mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

image La fachada de una de las propiedades del jefe de Gabinete.

Pagos en dos tramos

Tabar sostuvo que el monto total de la obra fue de US$ 245 mil y que Adorni lo canceló en efectivo. De acuerdo con su testimonio, hubo una primera entrega de US$ 55 mil durante 2024 y luego un saldo de US$ 190 mil pagado a lo largo de 2025.

También declaró que, mientras duraban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country por US$ 13 mil.

La investigación judicial

La declaración forma parte de una causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario para comprar y mejorar propiedades.

Tabar entregó documentación y dejó su teléfono celular para que sea peritado. La Justicia busca reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

Adorni negó cualquier enriquecimiento ilícito y aseguró que puede justificar los montos investigados.