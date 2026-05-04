¿Cuándo volverá Manuel Adorni a dar conferencias de prensa?

Tras la conferencia de prensa que terminó sin lograr despejar las dudas sobre la presunta causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra, Manuel Adorni se alejó de los periodistas . De hecho, sus primeras declaraciones desde que estalló el escándalo fue el miércoles pasado, cuando asistió a la Cámara de Diputados para presentar su informe de gestión .

Sin embargo, la discusión quedó rápidamente dominada por la investigación judicial impulsada por el juez federal Ariel Lijo . Sin embargo, el Gobierno resolvió volver a habilitar la sala de prensa , que había permanecido clausurada tras un conflicto con el medio TN.

Tras la presentación de Adorni en el Congreso de la Nación, retomará las conferencias de prensa en la Casa Rosada.

En ese marco, el jefe de Gabinete retomará las conferencias en la Casa Rosada , previstas para hoy, lunes 4 de mayo, a las 11 de la mañana . El espacio para periodistas había quedado cerrado desde el 23 de abril , luego de la difusión de audios grabados en sectores internos de la Casa Rosada que fueron emitidos por el canal TN en su programación dominical.

En aquella oportunidad, desde el Poder Ejecutivo se sostuvo que el episodio implicaba un riesgo para la seguridad nacional y que vulneraba las normas de conducta dentro del edificio gubernamental. En ese contexto, se prevé que el próximo lunes el jefe de Gabinete retome el contacto con la prensa, en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que encabeza la causa, solicitó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un informe detallado sobre la evolución del patrimonio del funcionario bajo investigación.

El gabinete completo acompañó a Manuel Adorni durante el informe de gestión.

En ese sentido, el objetivo es determinar si la mejora en el nivel de vida de Manuel Adorni puede explicarse a partir de su salario y de los ahorros informados ante la Oficina Anticorrupción. Para ello, se instruyó a la DAFI —dependiente de la Procuración General de la Nación— a revisar minuciosamente la totalidad de los movimientos financieros del matrimonio y a identificar eventuales irregularidades, según quedó establecido en un decreto oficial.

Revisión patrimonial y foco sobre los movimientos financieros de Manuel Adorni

Todo esto ocurre en el contexto de las deudas detectadas por la Justicia en torno al ministro coordinador, por un monto de 335.000 dólares, además de gastos que superaron los 100.000 dólares en menos de un año, exclusivamente vinculados a bienes inmobiliarios.

Pese al avance de la investigación, Manuel Adorni se presentó ayer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión. Con el respaldo del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete respondió a las críticas de la oposición y afirmó de manera categórica: “No voy a renunciar”.

Manuel Adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa.

Las aclaraciones del jefe de Gabinete —quien leyó sus intervenciones a lo largo de toda la sesión— llevaron alivio al bloque libertario, donde la decisión del oficialismo de exponer al funcionario había generado fuerte inquietud. “Fue muy bueno el discurso, muy contundente, lo que se necesitaba”, evaluó un legislador de La Libertad Avanza.

La estrategia del oficialismo para retomar la iniciativa pública

En este escenario, el Poder Ejecutivo intenta volver a marcar la agenda y recomponer los canales de comunicación. La figura del exvocero resulta clave para el oficialismo, ya que no solo representa públicamente al Gobierno, sino que también cumple un rol de articulación interna entre los distintos sectores en disputa.

En ese marco, la presencia conjunta del asesor presidencial Santiago Caputo y de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei en los palcos del recinto no fue interpretada como un hecho aislado. Tampoco pasó inadvertida la asistencia de la totalidad de ministros, legisladores y equipos de trabajo, cuya presencia quedó registrada en una imagen grupal.

Manuel Adorni - Jefe de Gabinete Manuel Adorni - Jefe de Gabinete

Tras más de seis horas de exposición —en las que, según su entorno, se mostró “muy conforme”— la intención del oficialismo es acelerar el ritmo de gestión. “Me imagino que debiéramos poner quinta a fondo”, deslizó una fuente con acceso al despacho presidencial en diálogo con colegas de Infobae, poco después del informe.

En la misma línea, otra voz del Gobierno, también de alto nivel, admitió con tono irónico: “Está muy aburrido el Gobierno. Calculo que se impulsará la agenda legislativa”.