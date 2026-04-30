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30 de abril de 2026 - 21:14
País.

El Gobierno reabre la sala de periodistas y Manuel Adorni dará una conferencia

Tras una semana de restricciones, Manuel Adorni retomará el contacto con la prensa el lunes 4 de mayo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni

Manuel Adorni

El Gobierno nacional decidió reabrir la sala de periodistas de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a brindar una conferencia de prensa el próximo lunes 4 de mayo a las 11 horas.

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La medida se conoció este viernes luego de su reciente presentación en la Cámara de Diputados, donde expuso su informe de gestión en un contexto atravesado por cuestionamientos judiciales.

El espacio destinado a la prensa permanecía cerrado desde el 23 de abril, tras un incidente con el canal TN, que difundió grabaciones realizadas en los pasillos internos de la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo consideraron que el hecho comprometía la seguridad del edificio y violaba normas de funcionamiento interno.

El jefe de Gabinete reconoció que se equivocó al haber aceptado la invitación para que su pareja volara junto a él en el avión presidencial.
Manuel Adorni

Manuel Adorni

La presentación de Manuel Adorni

La reaparición pública de Adorni se da luego de varios días de silencio, tras una presentación en la que debía dar explicaciones por el presunto enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia. Su primera intervención desde entonces fue este miércoles en el Congreso, donde la discusión estuvo atravesada por la causa impulsada por el juez federal Ariel Lijo.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con la investigación y ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un análisis detallado del patrimonio del funcionario. El objetivo es determinar si su nivel de vida se corresponde con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Según se desprende del expediente, la Justicia detectó deudas por unos 335.000 dólares y gastos superiores a los 100.000 dólares en menos de un año, principalmente en propiedades. En ese marco, se busca identificar posibles inconsistencias en los movimientos financieros del funcionario y su entorno familiar.

Manuel Adorni en Diputados
Manuel Adorni en Diputados

Manuel Adorni en Diputados

Pese a este escenario, Adorni se mostró firme durante su exposición legislativa, respaldado por el presidente Javier Milei. “No voy a renunciar”, aseguró ante la oposición, en un discurso que fue bien recibido por el oficialismo.

Dentro de La Libertad Avanza destacaron la contundencia de su presentación y valoraron la decisión de sostenerlo en el cargo. La figura del jefe de Gabinete es considerada clave para el Gobierno, no solo como vocero sino también como articulador interno.

Tras más de seis horas de exposición, en el oficialismo aseguran que el objetivo ahora es retomar la iniciativa y reactivar la agenda pública. En ese camino, la vuelta de las conferencias de prensa aparece como un paso clave para recuperar la comunicación y ordenar el mensaje del Ejecutivo en medio de la turbulencia.

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