Un perro salvó a su dueña de un intento de femicidio en Alto Comedero

Un violento episodio de género se registró en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde una mujer logró sobrevivir gracias a la intervención de su perro . El hecho ocurrió en una vivienda del sector B4, cuando la expareja de la víctima irrumpió en el domicilio y la atacó con extrema violencia.

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El agresor, un hombre de 45 años, ingresó por la fuerza al domicilio de su expareja . Una vez dentro, comenzó a insultarla y lanzó amenazas de muerte. En medio del ataque, el sujeto tomó el teléfono celular de la mujer y le exigió que lo desbloquee. Ante la negativa, arrojó el dispositivo contra el piso y lo destruyó, mientras continuaba con las agresiones verbales.

La situación escaló rápidamente. Cuando la víctima intentó recuperar su celular, el hombre la sorprendió por la espalda y comenzó a golpearla en el rostro y distintas partes del cuerpo.

La violencia física provocó que la mujer cayera al suelo. En ese momento, el atacante presionó su rodilla sobre la nuca de la víctima y continuó con la agresión.

A pesar de la situación, la mujer logró liberarse por unos instantes y pidió ayuda a los vecinos. Sin embargo, el agresor reaccionó de inmediato, le tapó la boca y retomó el ataque.

Según el testimonio, el hombre la tomó del cuello e intentó estrangularla. La víctima indicó que comenzó a perder el conocimiento mientras el agresor mantenía la presión.

La intervención clave del perro

En ese momento crítico, el perro de la mujer reaccionó y se abalanzó sobre el agresor. El animal mordió una de sus piernas y logró que el atacante aflojara la presión. La intervención permitió que la víctima evitara un desenlace fatal.

Tras el ataque del perro, el hombre escapó del lugar. Antes de huir, el agresor sustrajo dinero en efectivo, el teléfono celular dañado y un machete que se encontraba en la vivienda.

Intervención policial y búsqueda del sospechoso

Efectivos de la Seccional 56º acudieron al lugar luego del alerta. Tras entrevistarse con la víctima, iniciaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, desde donde solicitaron la inmediata detención del acusado al Juzgado de Violencia de Género.

Los uniformados realizaron recorridos por la zona para localizar al sospechoso, aunque no lograron dar con su paradero.

La mujer, de 42 años, declaró ante los efectivos que la intervención de su mascota resultó determinante para salvar su vida. El testimonio forma parte de la causa que investiga el violento episodio ocurrido en Alto Comedero, uno de los sectores más poblados de la capital jujeña.