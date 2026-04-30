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30 de abril de 2026 - 11:02
Policiales.

Un perro salvó a su dueña de un intento de femicidio en Alto Comedero

El perro intervino durante un brutal ataque en una vivienda de San Salvador de Jujuy y frenó el intento de estrangulamiento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un perro salvó a su dueña. (imagen ilustrativa)

Un perro salvó a su dueña. (imagen ilustrativa)

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La situación escaló rápidamente. Cuando la víctima intentó recuperar su celular, el hombre la sorprendió por la espalda y comenzó a golpearla en el rostro y distintas partes del cuerpo.

La violencia física provocó que la mujer cayera al suelo. En ese momento, el atacante presionó su rodilla sobre la nuca de la víctima y continuó con la agresión.

A pesar de la situación, la mujer logró liberarse por unos instantes y pidió ayuda a los vecinos. Sin embargo, el agresor reaccionó de inmediato, le tapó la boca y retomó el ataque.

Según el testimonio, el hombre la tomó del cuello e intentó estrangularla. La víctima indicó que comenzó a perder el conocimiento mientras el agresor mantenía la presión.

La intervención clave del perro

En ese momento crítico, el perro de la mujer reaccionó y se abalanzó sobre el agresor. El animal mordió una de sus piernas y logró que el atacante aflojara la presión. La intervención permitió que la víctima evitara un desenlace fatal.

Tras el ataque del perro, el hombre escapó del lugar. Antes de huir, el agresor sustrajo dinero en efectivo, el teléfono celular dañado y un machete que se encontraba en la vivienda.

Intervención policial y búsqueda del sospechoso

Efectivos de la Seccional 56º acudieron al lugar luego del alerta. Tras entrevistarse con la víctima, iniciaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, desde donde solicitaron la inmediata detención del acusado al Juzgado de Violencia de Género.

Los uniformados realizaron recorridos por la zona para localizar al sospechoso, aunque no lograron dar con su paradero.

La mujer, de 42 años, declaró ante los efectivos que la intervención de su mascota resultó determinante para salvar su vida. El testimonio forma parte de la causa que investiga el violento episodio ocurrido en Alto Comedero, uno de los sectores más poblados de la capital jujeña.

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