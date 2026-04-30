A qué hora asciende la Virgen de Punta Corral a su santuario

La Virgen de Punta Corral iniciará su regreso al santuario este sábado 2 de mayo, marcando el cierre de su permanencia en Tumbaya, donde miles de fieles se acercaron durante semanas para rendir homenaje a una de las expresiones de fe más importantes de la provincia.

Jujuy. Tumbaya: a qué hora es el encuentro de las vírgenes de Punta Corral

Jujuy. Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

La imagen sagrada había descendido el pasado 29 de marzo, en el marco del Domingo de Ramos, en una peregrinación multitudinaria desde su santuario ubicado a más de 3.600 metros de altura. Desde entonces, la localidad de Tumbaya se convirtió en el epicentro de celebraciones religiosas, recibiendo a más de 250 mil devotos.

Uno de los momentos más significativos fue el tradicional encuentro con la Virgen de Río Blanco, una manifestación de profunda identidad cultural y espiritual para el pueblo jujeño.

Cronograma de misas y actividades

Cronograma detallado de actividades

Las celebraciones previstas para los últimos días de la estadía de la Virgen en Tumbaya se desarrollarán de la siguiente manera:

Jueves 30 de abril

17:00: Misa por la comunidad de Volcán.

Viernes 1 de mayo

10:00: Misa con oración por la salud y el trabajo.

11:00: Bendición de vehículos y herramientas de trabajo.

16:00: Misa con la Pastoral Vocacional de la Diócesis, con oración por las comunidades de los valles y la puna.

17:00: Sorteo de bonos contribución organizado por la Asociación de Peregrinos.

19:00: Misa por los medios de comunicación.

20:00: Sorteo de bonos contribución organizado por la Comisión de Devotos.

23:00: Misa “María, somos Iglesia, somos Misión”.

Sábado 2 de mayo

06:00: Misa de despedida.

07:00: Partida de la Virgen hacia el Oratorio de Punta Corral.

18:00: Misa de llegada al Oratorio.

El regreso al santuario

El sábado 2 de mayo se realizará la misa de despedida a las 6 de la mañana. Una hora más tarde, a las 7, la Virgen partirá rumbo a su santuario en Punta Corral. La jornada culminará a las 18 horas con la misa de llegada al Oratorio, en un nuevo encuentro de fe en las alturas.

Fe, identidad y comunidad

La peregrinación a Punta Corral constituye una de las tradiciones religiosas más profundas del norte argentino. Año tras año, convoca a miles de personas que renuevan su devoción en un camino que combina esfuerzo, espiritualidad y sentido de pertenencia.

El regreso de la “Mamita del Cerro” simboliza no solo el cierre de un ciclo litúrgico, sino también la continuidad de una práctica que forma parte esencial de la identidad cultural de Jujuy.