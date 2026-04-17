viernes 17 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de abril de 2026 - 10:50
Jujuy.

Tumbaya: a qué hora es el encuentro de las vírgenes de Punta Corral

Este fin de semana Tumbaya será la sede del Encuentro Mariano entre las imágenes de las Vírgenes de Punta Corral. Se espera la presencia de cientos de fieles.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Lee además
La Virgen de Punta Corral regresará a su Santuario el 17 de mayo
Tumbaya.

Este sábado será el encuentro Mariano de las Vírgenes de Punta Corral
canal 4 y todojujuy transmitiran el encuentro mariano desde tumbaya
Exclusivo.

Canal 4 y TodoJujuy transmitirán el encuentro Mariano desde Tumbaya

La jornada forma parte de una de las manifestaciones religiosas más representativas de Jujuy, con una fuerte participación de comunidades que cada año se suman a esta expresión de fe popular. La organización está a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Durante el recorrido, los participantes acompañarán las imágenes de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, perteneciente a Tumbaya, y la Virgen del Abra de Punta Corral, de Tilcara.

Encuentro Mariano (8).jpeg

Una caminata que une fe y tradición

La peregrinación avanzará por los caminos habituales que conectan Tilcara con Tumbaya, en una experiencia que combina devoción, encuentro comunitario y tradición cultural. La presencia de las imágenes religiosas marca uno de los momentos centrales del recorrido.

Se espera la llegada de los peregrinos a media mañana, donde se desarrollarán las actividades litúrgicas previstas. A las 10 tendrá lugar la misa central en Tumbaya, uno de los puntos más esperados de la jornada.

Luego, a las 12.30, los asistentes participarán de un almuerzo a la canasta, en un espacio de encuentro entre familias, comunidades y visitantes.

Embed - ENCUENTRO EN TUMBAYA

Salida desde San Salvador y detalles del traslado

Desde San Salvador de Jujuy también habrá participación organizada. A las 8 partirá una delegación que acompañará la peregrinación mariana con la imagen de la Virgen de Río Blanco.

La salida será desde la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle San Martín. El traslado tiene un costo de 15 mil pesos ida y vuelta, según informaron desde la organización.

Quienes deseen sumarse deben comunicarse a los teléfonos 388-4349041 o 4235333, o bien acercarse a la secretaría de la Catedral para abonar el pasaje. Se aclaró que no se realizan reservas de asientos.

Una convocatoria que crece cada año

El Encuentro Mariano alcanzará su edición número 16 y se consolida dentro del calendario religioso de la provincia como una de las actividades de mayor convocatoria.

Bajo el lema “Todos somos peregrinos”, la propuesta convoca a creyentes de distintos puntos de Jujuy, quienes participan de una jornada atravesada por la espiritualidad y el sentido comunitario.

La actividad culminará con el regreso de la delegación a San Salvador previsto para las 15 horas, tras una jornada completa de actividades en Tumbaya.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este sábado será el encuentro Mariano de las Vírgenes de Punta Corral

Canal 4 y TodoJujuy transmitirán el encuentro Mariano desde Tumbaya

Encuentro Mariano en Tumbaya: fe, devoción y precaución en las rutas

La emoción del Encuentro Mariano en Tumbaya

Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Lo que se lee ahora
Bono por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagan el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnede burro video
Jujuy.

Carne de burro: qué dice una nutricionista jujeña sobre su consumo

Bono por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagan el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Cuando el funcionario se convierte en empresario
Opinión.

Cuando el funcionario se convierte en empresario

Amenaza de tiroteo en la Escuela Técnica Herminio Arrieta video
Policiales.

Detectaron amenazas de tiroteo en escuelas de Libertador, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y Capital

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Bono del Día del Trabajador: advirtieron que algunos casos podrían no cobrarlo este viernes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel