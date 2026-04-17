Tumbaya: a qué hora es el encuentro de las vírgenes de Punta Corral

Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Desde las 5 de la mañana de este sábado 18 de abril, fieles y peregrinos iniciarán la tradicional caminata hacia Tumbaya en el marco de una nueva edición del Encuentro Mariano entre las imágenes de Punta Corral. La convocatoria tendrá como punto de partida el atrio de la parroquia de Tilcara.

Tumbaya. Este sábado será el encuentro Mariano de las Vírgenes de Punta Corral

La jornada forma parte de una de las manifestaciones religiosas más representativas de Jujuy, con una fuerte participación de comunidades que cada año se suman a esta expresión de fe popular. La organización está a cargo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Durante el recorrido, los participantes acompañarán las imágenes de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, perteneciente a Tumbaya, y la Virgen del Abra de Punta Corral, de Tilcara.

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Una caminata que une fe y tradición

La peregrinación avanzará por los caminos habituales que conectan Tilcara con Tumbaya, en una experiencia que combina devoción, encuentro comunitario y tradición cultural. La presencia de las imágenes religiosas marca uno de los momentos centrales del recorrido.

Se espera la llegada de los peregrinos a media mañana, donde se desarrollarán las actividades litúrgicas previstas. A las 10 tendrá lugar la misa central en Tumbaya, uno de los puntos más esperados de la jornada.

Luego, a las 12.30, los asistentes participarán de un almuerzo a la canasta, en un espacio de encuentro entre familias, comunidades y visitantes.

Embed - ENCUENTRO EN TUMBAYA

Salida desde San Salvador y detalles del traslado

Desde San Salvador de Jujuy también habrá participación organizada. A las 8 partirá una delegación que acompañará la peregrinación mariana con la imagen de la Virgen de Río Blanco.

La salida será desde la explanada de Casa de Gobierno, sobre calle San Martín. El traslado tiene un costo de 15 mil pesos ida y vuelta, según informaron desde la organización.

Quienes deseen sumarse deben comunicarse a los teléfonos 388-4349041 o 4235333, o bien acercarse a la secretaría de la Catedral para abonar el pasaje. Se aclaró que no se realizan reservas de asientos.

Una convocatoria que crece cada año

El Encuentro Mariano alcanzará su edición número 16 y se consolida dentro del calendario religioso de la provincia como una de las actividades de mayor convocatoria.

Bajo el lema “Todos somos peregrinos”, la propuesta convoca a creyentes de distintos puntos de Jujuy, quienes participan de una jornada atravesada por la espiritualidad y el sentido comunitario.

La actividad culminará con el regreso de la delegación a San Salvador previsto para las 15 horas, tras una jornada completa de actividades en Tumbaya.