miércoles 15 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de abril de 2026 - 16:33
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: tránsito restringido por la Serenata y los actos del aniversario

Este sábado y domingo restringirán el tránsito en San Salvador de Jujuy por la celebración del aniversario de la fundación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy&nbsp; (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy&nbsp;

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy 

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy&nbsp;

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy 

Habrá un operativo especial de tránsito y ordenamiento vehicular que se implementará durante el fin de semana, en el marco de las celebraciones oficiales por un nuevo aniversario de San Salvador de Jujuy, según confirmó la Dirección de Tránsito y Transporte que depende de la Municipalidad.

Lee además
choque en el centro de san salvador de jujuy: hay transito demorado en belgrano y bustamante
Jujuy.

Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante
Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata Atardecer en el Botánico
Jujuy.

Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata al atardecer

Las medidas dispuestas serán tanto el sábado 18, en el marco de la Serenata a la Ciudad en Ciudad Cultural, como el domingo 19, por el acto protocolar y el desfile cívico, escolar y gaucho previstos por un nuevo aniversario de la fundación de la capital.

Tránsito por la Serenata

El sábado 18 se hará la Serenata a San Salvador de Jujuy en Ciudad Cultural, por lo que desde las 17 horas se realizarán cortes de tránsito en intersecciones clave en la colectora Pila Solá y avenida de los Estudiantes; Suipacha y Pila Solá; Pila Solá y avenida de las Carrozas; avenida de los Estudiantes y el puente interno; además de los ingresos al predio por Juntos en Jujuy y República del Uruguay.

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy
Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy

El transporte urbano de pasajeros modificará su recorrido circulando por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, derivador colectora Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas, avenida Bolivia y avenida Córdoba, retomando luego su recorrido habitual.

Habrá una parada exclusiva para descenso de pasajeros sobre avenida de los Estudiantes, entre Juntos en Jujuy y República del Uruguay, mientras que el ascenso y descenso se realizará sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Los accesos a playas de estacionamiento estarán ubicados en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, mientras que las paradas de taxis se ubicarán sobre avenida de los Estudiantes, a la altura de las oficinas de ANSES. Se dispuso la prohibición de estacionamiento sobre dicha arteria en toda su extensión.

Tránsito para el domingo

El domingo 19 se desarrollarán los actos centrales por el aniversario de la ciudad. A partir de las 6 horas se prohibirá el estacionamiento sobre avenida Bolivia, en inmediaciones de Plaza Argañaras, donde tendrá lugar el acto protocolar.

Desde las 9:30 horas se realizará el desfile cívico, escolar y gaucho sobre avenida Forestal, entre avenida Snopek y El Chalicán, lo que implicará cortes de tránsito y restricción de la circulación vehicular en avenida Forestal desde Aguas Calientes hasta El Chalicán, y en avenida Snopek desde avenida Yuto hasta Teniente Bolsán.

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy
Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy

Cortes de tránsito por eventos en San Salvador de Jujuy

Se verán afectados los recorridos de distintas líneas de transporte urbano. La línea 48 (interbarrial) circulará en su trayecto de ida por avenida Snopek, La Mendieta, El Chalicán y avenida Forestal, retomando su recorrido habitual.

El regreso se realizará por avenida Forestal, El Chalicán, avenida Yuto y avenida Snopek. Por su parte, la línea 1 modificará su recorrido por Forestal, Aguas Calientes, avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán. En tanto, las líneas 7 y 45 lo harán por avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante

Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata al atardecer

Talleres sobre salud mental en San Salvador de Jujuy: cómo anotarse

Garantizan que no se reducirán las frecuencias del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Lo que se lee ahora
Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Bono extraordinario por el Día del Trabajador. video
Jujuy.

Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Buscan a un adolescente en Jujuy
Jujuy.

Buscan a un adolescente en Jujuy

Cinco siniestros viales en la mañana jujeña: choques, derrapes y demoras en distintos puntos de la Capital video
Jujuy.

Cinco choques en una mañana en Jujuy: uno por uno, dónde fueron y qué pasó

Trata de personas exprés (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Trata de personas exprés: "Los depredadores están en las redes sociales"

Alimentos (foto ilustrativa).
País.

Cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en marzo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel