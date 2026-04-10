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10 de abril de 2026 - 14:30
Jujuy.

Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata "Atardecer en el Botánico"

El Parque Botánico organiza una caminata especial por la fundación de Jujuy. Cupos limitados y actividad sujeta a condiciones climáticas

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata Atardecer en el Botánico

Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata "Atardecer en el Botánico"

En el marco de la semana de la fundación de San Salvador de Jujuy, el Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Schuel organiza una caminata guiada al atardecer. La actividad se dirige a vecinos y turistas que buscan una propuesta al aire libre con contenido histórico y ambiental. El recorrido se realiza en el predio del parque y requiere inscripción previa por cupos limitados.

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Un recorrido entre historia y paisaje natural

La caminata propone un circuito por senderos del parque durante el atardecer. En ese contexto, guías comparten relatos sobre el origen de la ciudad y su proceso de fundación.

El enfoque incluye la relación entre los primeros asentamientos y el entorno natural. La actividad suma información sobre el paisaje que acompañó el crecimiento urbano en sus inicios.

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Valor de la flora nativa en el recorrido

Durante el trayecto, el equipo a cargo destaca la presencia de especies autóctonas. La propuesta busca difundir el valor de la biodiversidad local.

Los participantes acceden a información sobre el rol de estas plantas en el ecosistema y en la historia de la región. El recorrido combina educación ambiental con contenido cultural.

Actividad con cupos limitados y modalidad guiada

La organización establece un sistema de inscripción previa. Los interesados deben solicitar turno a través de WhatsApp para asegurar un lugar.

El cupo reducido permite un mejor desarrollo de la actividad y facilita la interacción con los guías. La caminata se suspende en caso de lluvia.

Una propuesta pensada para todo público

La actividad se presenta como una opción recreativa para compartir en familia. El horario coincide con el atardecer, lo que permite disfrutar de condiciones climáticas agradables y vistas panorámicas.

El recorrido se adapta a distintos públicos y no requiere experiencia previa. La iniciativa forma parte de la agenda local por la conmemoración fundacional.

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