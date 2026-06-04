Realizaron la "Marcha del Ruido" en Casabindo para alentar a la Selección Argentina

La localidad de Casabindo , en el departamento de Cochinoca, se llenó de entusiasmo y pasión mundialista con la tradicional Marcha del Ruido, realizada a pocos días del inicio del Mundial 2026.

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La actividad fue organizada desde el área de Educación Física y tuvo como objetivo alentar a la Selección Argentina, además de contagiar el espíritu deportivo en toda la comunidad.

Los protagonistas fueron los alumnos de nivel primario de la Escuela N°270, quienes articularon la propuesta junto a estudiantes de secundaria del Colegio N°19.

Durante la mañana, las calles de Casabindo se llenaron de bombos, cánticos y banderas celestes y blancas, en una actividad recreativa y participativa que reunió a distintas generaciones escolares.

Casabindo hizo vibrar su pasión por Argentina

La Marcha del Ruido permitió que los estudiantes compartieran una jornada de integración, alegría y acompañamiento a la Selección Argentina.

Entre canciones, colores patrios y entusiasmo, la comunidad educativa reflejó la pasión argentina por el fútbol y se sumó al clima mundialista que ya se vive en todo el país.