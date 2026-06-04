jueves 04 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de junio de 2026 - 15:40
Jujuy.

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
AXION energy y Lition Energy impulsanen Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas yorganizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsanen Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas yorganizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsanen Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas yorganizaciones

AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

En el marco de su programa Promover, AXION energy y Lition Energy acompañan la primera edición de Mentes Transformadoras LAB, la iniciativa de Fundación Nobleza Obliga que durante 2026 llevará innovación, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo socioproductivo a PyMEs, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil en siete provincias argentinas.

Lee además
axion se sumo al aumento de combustibles y remarco sus precios en un 1,45%
15,2% en seis meses

Axion se sumó al aumento de combustibles y remarcó sus precios en un 1,45%
combustibles: shell tambien aumento y axion por ahora no
actualización

Combustibles: Shell también aumentó y Axion por ahora no

Hasta el viernes 19 de junio se reciben inscripciones en el formulario web de Mentes Transformadoras LAB para participar del segundo gran hito, el TechCamp del Nodo Jujuy, que se realizará los días 24, 25 y 26 de junio en la sede San Salvador de Jujuy de la Universidad Católica de Salta UCASAL, con certificación oficial de la UTN. Tanto la inscripción como la participación son gratuitas y con cupos limitados.

La propuesta, que tuvo su primera edición en Córdoba y que llegará próximamente a Salta, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires y Tierra del Fuego, busca fortalecer proyectos con impacto social y económico mediante la incorporación de tecnología aplicada, capacitación y articulación territorial junto a universidades, gobiernos provinciales y actores locales.

La iniciativa forma parte del programa Promover de AXION energy y Lition Energy, orientado al acompañamiento del desarrollo económico y social de las comunidades donde la compañía tiene operación, promoviendo el fortalecimiento de emprendedores, organizaciones y PyMEs mediante alianzas estratégicas entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil.

Al respecto, Roberto Dabusti, Gerente de Responsabilidad Social Empresaria de AXION energy, destacó: “Promover es un programa de desarrollo económico y social que realizamos desde AXION energy y que está destinado al apoyo y acompañamiento del desarrollo productivo de las comunidades donde tenemos operación. Este programa lo desarrollamos de forma articulada entre el sector público y la sociedad civil con foco principal en los emprendedores, las PyMEs y las organizaciones. Para nosotros es una alegría poder trabajar en conjunto con actores clave de la sociedad para contribuir al desarrollo, la innovación y el progreso de las comunidades”.

Mentes Transformadoras LAB representa una nueva evolución del histórico programa de innovación social impulsado por Fundación Nobleza Obliga, incorporando en esta etapa herramientas de inteligencia artificial aplicada, criterios ESG y enfoques de innovación socioproductiva orientados a generar organizaciones más eficientes, resilientes y con mayor capacidad de crecimiento.

Por su parte, Liliana Larrarte, presidenta de Fundación Nobleza Obliga, señaló: “Esta nueva edición de Mentes Transformadoras representa un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo del país. Incorporar inteligencia artificial y un enfoque socioproductivo nos permite potenciar a las organizaciones con herramientas concretas para que sus proyectos no solo generen impacto social, sino también crecimiento económico sostenible en sus territorios”.

La currícula tecnológica y el desarrollo de contenidos vinculados a inteligencia artificial estarán a cargo de Fundación Innova Comunidad, organización especializada en tecnología aplicada al desarrollo social y productivo.

A través de este programa, AXION energy y Lition Energy continúan fortaleciendo iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades, la innovación y la generación de valor social en las comunidades, promoviendo herramientas concretas para acompañar el crecimiento productivo y la transformación de organizaciones en todo el país.

Para postularse como organización participante, los interesados deberán registrarse en www.mentestransformadoras.org o directamente en el formulario de postulación.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Axion se sumó al aumento de combustibles y remarcó sus precios en un 1,45%

Combustibles: Shell también aumentó y Axion por ahora no

Combustibles: Axion y Shell suben precios de naftas y gasoil

Artesanas ofrecen sus productos en las estaciones de servicio Axion Energy

Interrupción programada de agua este viernes en Juan Galán y zonas cercanas

Lo que se lee ahora
Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Muerte en el hospital de Alto Comedero: Ellos la dejaron morir video
Jujuy.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Alumnoherido en Palpalá video
Jujuy.

Alumno herido en Palpalá: "No tuvimos el acompañamiento de nadie"

Buscan a dos adolescentes en Jujuy
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes en Jujuy: solicitan colaboración para dar con su paradero

Marcha Ni Una Menos en Jujuy. video
3J.

Jujuy se sumó a la marcha nacional "Ni Una Menos"

Aumento nafta y combustibles video
Jujuy.

Aumentó la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel