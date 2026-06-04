AXION energy y Lition Energy impulsan en Jujuy capacitación en innovación e IA para PyMEs, cooperativas y organizaciones

En el marco de su programa Promover, AXION energy y Lition Energy acompañan la primera edición de Mentes Transformadoras LAB, la iniciativa de Fundación Nobleza Obliga que durante 2026 llevará innovación, inteligencia artificial y herramientas de desarrollo socioproductivo a PyMEs, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil en siete provincias argentinas.

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Hasta el viernes 19 de junio se reciben inscripciones en el formulario web de Mentes Transformadoras LAB para participar del segundo gran hito, el TechCamp del Nodo Jujuy, que se realizará los días 24, 25 y 26 de junio en la sede San Salvador de Jujuy de la Universidad Católica de Salta UCASAL, con certificación oficial de la UTN. Tanto la inscripción como la participación son gratuitas y con cupos limitados.

La propuesta, que tuvo su primera edición en Córdoba y que llegará próximamente a Salta, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires y Tierra del Fuego, busca fortalecer proyectos con impacto social y económico mediante la incorporación de tecnología aplicada, capacitación y articulación territorial junto a universidades, gobiernos provinciales y actores locales.

La iniciativa forma parte del programa Promover de AXION energy y Lition Energy, orientado al acompañamiento del desarrollo económico y social de las comunidades donde la compañía tiene operación, promoviendo el fortalecimiento de emprendedores, organizaciones y PyMEs mediante alianzas estratégicas entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil.

Al respecto, Roberto Dabusti, Gerente de Responsabilidad Social Empresaria de AXION energy, destacó: “Promover es un programa de desarrollo económico y social que realizamos desde AXION energy y que está destinado al apoyo y acompañamiento del desarrollo productivo de las comunidades donde tenemos operación. Este programa lo desarrollamos de forma articulada entre el sector público y la sociedad civil con foco principal en los emprendedores, las PyMEs y las organizaciones. Para nosotros es una alegría poder trabajar en conjunto con actores clave de la sociedad para contribuir al desarrollo, la innovación y el progreso de las comunidades”.

Mentes Transformadoras LAB representa una nueva evolución del histórico programa de innovación social impulsado por Fundación Nobleza Obliga, incorporando en esta etapa herramientas de inteligencia artificial aplicada, criterios ESG y enfoques de innovación socioproductiva orientados a generar organizaciones más eficientes, resilientes y con mayor capacidad de crecimiento.

Por su parte, Liliana Larrarte, presidenta de Fundación Nobleza Obliga, señaló: “Esta nueva edición de Mentes Transformadoras representa un paso más en nuestro compromiso con el desarrollo del país. Incorporar inteligencia artificial y un enfoque socioproductivo nos permite potenciar a las organizaciones con herramientas concretas para que sus proyectos no solo generen impacto social, sino también crecimiento económico sostenible en sus territorios”.

La currícula tecnológica y el desarrollo de contenidos vinculados a inteligencia artificial estarán a cargo de Fundación Innova Comunidad, organización especializada en tecnología aplicada al desarrollo social y productivo.

A través de este programa, AXION energy y Lition Energy continúan fortaleciendo iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades, la innovación y la generación de valor social en las comunidades, promoviendo herramientas concretas para acompañar el crecimiento productivo y la transformación de organizaciones en todo el país.

Para postularse como organización participante, los interesados deberán registrarse en www.mentestransformadoras.org o directamente en el formulario de postulación.

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