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4 de junio de 2026 - 14:08
Jujuy.

Caso Miguel Coria: la Legislatura de Jujuy pedirá informes a Bolivia

Diputados aprobaron un proyecto para conocer el avance de la causa en Bolivia por el asesinato del jujeño Miguel Coria.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Justicia por Miguel Coria (Foto: Angirü Bolivia)

Justicia por Miguel Coria (Foto: Angirü Bolivia)

La Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto de resolución para expresar su repudio por el asesinato de Miguel Ángel Coria y solicitar información oficial sobre el estado de la investigación judicial que se desarrolla en Bolivia.

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El caso conmocionó a familiares, allegados y organizaciones de derechos humanos luego de que el vecino jujeño fuera asesinado el pasado 25 de abril en la ciudad boliviana de Tarija. Según la hipótesis que sostiene la querella, el ataque ocurrió en un contexto vinculado a la orientación sexual de la víctima.

Un pedido de información sobre la causa

La iniciativa legislativa fue presentada desde las comisiones de Género y de Derechos Humanos de la Legislatura provincial y busca manifestar la preocupación institucional por lo ocurrido.

El diputado provincial Yael Navarro explicó que el objetivo es acompañar a la familia y exigir el esclarecimiento del caso. “No es un hecho aislado, no es un hecho más. Es algo que le ocurrió a un vecino de Jujuy. A Miguel Ángel lo mataron por ser quien era”, expresó durante el tratamiento del proyecto.

El legislador sostuvo además que la provincia no puede mantenerse al margen de lo sucedido. “No podemos ser indiferentes. No podemos hacer silencio cómplice ni estar deshumanizados con esta situación”, afirmó.

Legislatura de Jujuy.
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

Buscan conocer el avance judicial en Bolivia

Uno de los puntos centrales de la resolución apunta a solicitar información sobre las actuaciones judiciales que se desarrollan en territorio boliviano.

En ese sentido, Navarro indicó que se requerirá un informe al Ministerio Público de la Acusación para que, mediante gestiones coordinadas con Cancillería y el Consulado argentino, se conozca el estado actual del expediente.

“La distancia geográfica no tiene que ser sinónimo de impunidad. Por eso pedimos un informe del Ministerio Público de la Acusación, en articulación con Cancillería y el Consulado, para saber cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en Bolivia”, señaló.

El legislador remarcó además que el proyecto busca visibilizar problemáticas que, según sostuvo, en muchos casos quedan relegadas. “Esto tiene que ver con que en muchos lugares nuestras temáticas e identidades son dejadas de lado. Son situaciones que a muchas personas no les interesa. Lo que pedimos es que se haga justicia”, manifestó.

Durante el debate también se expresó la diputada provincial Natalia Morales, quien respaldó a la familia de la víctima y acompañó el planteo realizado en el recinto. “Manifestamos nuestro apoyo a toda la familia de Miguel Coria y acompañamos en este pedido de justicia”, afirmó la legisladora.

La iniciativa legislativa busca que organismos de derechos humanos e instituciones vinculadas a la asistencia de víctimas acompañen a los familiares durante el proceso judicial y colaboren en las gestiones necesarias para el seguimiento de la causa.

Mientras tanto, la investigación continúa en Bolivia bajo la órbita de la Justicia de ese país, donde permanece detenido el principal acusado por el crimen ocurrido en Tarija.

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