Bolivia: buscan habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas. 

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, presentó este miércoles una iniciativa legislativa orientada a reforzar el accionar de los militares en un posible estado de excepción frente a bloqueos y manifestaciones en su contra.
Sigue la crisis en Bolivia: habilitan a militares para levantar bloqueos de rutas
Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. Esto se da en medio de bloqueos, desabastecimiento y fuertes enfrentamientos con sectores vinculados al expresidente Evo Morales.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una propuesta de ley para "fortalecer" la actuación de los militares en un eventual estado de excepción contra los bloqueos y protestas que exigen su renuncia.
Durante la presentación del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el presidente Paz informó que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción y no descartó su eventual aplicación ante la profundización de la crisis.
El proyecto de ley buscará “fortalecer en este caso puntual a nuestras Fuerzas Armadas en su actuación”, señaló Paz.
Paz reiteró sus llamados al diálogo, pero también busca allanar el camino a la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos al llamarlo una acción “humanitaria”.
Los bloqueos provocaron una aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles, sobre todo en La Paz, sede de gobierno, y la vecina El Alto. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.
En algunas zonas de La Paz se acumula la basura y en las estaciones de combustible se forman filas de vehículos. Algunos conductores de motocicletas pasan la noche en tiendas de campaña para protegerse del frío.
El gobierno de Paz denuncia que sectores de manifestantes buscan “alterar el orden democrático” y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de dirigirlos.
Bolivia: impacto económico y desabastecimiento
La continuidad de los bloqueos ya genera consecuencias económicas severas en Bolivia y en toda la región. Según reportes del sector logístico privado, las pérdidas acumuladas para el transporte de carga superan los 200 millones de dólares.
En La Paz, el abastecimiento de alimentos frescos comenzó a depender de puentes aéreos limitados coordinados por aeronaves militares.
Frente a este escenario, Rodrigo Paz Pereira endureció públicamente el discurso oficial. “La tolerancia del Estado frente a la destrucción del aparato productivo llegó a su límite”, afirmó el presidente boliviano en un mensaje difundido a nivel nacional.
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