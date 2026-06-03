miércoles 03 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de junio de 2026 - 19:23
Crisis

Bolivia: buscan habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció este miércoles un proyecto de ley destinado a “fortalecer” la participación de las Fuerzas Armadas en un eventual estado de excepción ante bloqueos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bolivia: buscan habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas.&nbsp;

Bolivia: buscan habilitar a militares para levantar bloqueos de rutas. 

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, presentó este miércoles una iniciativa legislativa orientada a reforzar el accionar de los militares en un posible estado de excepción frente a bloqueos y manifestaciones en su contra.

Lee además
La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.
Mundo.

La Aduana de Bolivia quemó un camión lleno de ropa usada
Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre “catástrofe económica” tras un mes de bloqueos. 
Alarma

Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre "catástrofe económica" tras un mes de bloqueos

image

Sigue la crisis en Bolivia: habilitan a militares para levantar bloqueos de rutas

Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. Esto se da en medio de bloqueos, desabastecimiento y fuertes enfrentamientos con sectores vinculados al expresidente Evo Morales.

image

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles una propuesta de ley para "fortalecer" la actuación de los militares en un eventual estado de excepción contra los bloqueos y protestas que exigen su renuncia.

Durante la presentación del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el presidente Paz informó que envió al Congreso un proyecto para reglamentar el estado de excepción y no descartó su eventual aplicación ante la profundización de la crisis.

El proyecto de ley buscará “fortalecer en este caso puntual a nuestras Fuerzas Armadas en su actuación”, señaló Paz.

Paz reiteró sus llamados al diálogo, pero también busca allanar el camino a la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos al llamarlo una acción “humanitaria”.

Los bloqueos provocaron una aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles, sobre todo en La Paz, sede de gobierno, y la vecina El Alto. Según el gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.

En algunas zonas de La Paz se acumula la basura y en las estaciones de combustible se forman filas de vehículos. Algunos conductores de motocicletas pasan la noche en tiendas de campaña para protegerse del frío.

El gobierno de Paz denuncia que sectores de manifestantes buscan “alterar el orden democrático” y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de dirigirlos.

Bolivia: impacto económico y desabastecimiento

La continuidad de los bloqueos ya genera consecuencias económicas severas en Bolivia y en toda la región. Según reportes del sector logístico privado, las pérdidas acumuladas para el transporte de carga superan los 200 millones de dólares.

image

En La Paz, el abastecimiento de alimentos frescos comenzó a depender de puentes aéreos limitados coordinados por aeronaves militares.

Frente a este escenario, Rodrigo Paz Pereira endureció públicamente el discurso oficial. “La tolerancia del Estado frente a la destrucción del aparato productivo llegó a su límite”, afirmó el presidente boliviano en un mensaje difundido a nivel nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Aduana de Bolivia quemó un camión lleno de ropa usada

Crisis en Bolivia: empresarios alertan sobre "catástrofe económica" tras un mes de bloqueos

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

Bolivia declaró doble feriado nacional por Corpus Christi

Bolivia atraviesa el segundo mes de bloqueos y aumenta la crisis económica

Lo que se lee ahora
La Aduana de Bolivia quemó un camión con ropa de contrabando.
Mundo.

La Aduana de Bolivia quemó un camión lleno de ropa usada

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Muerte en el hospital de Alto Comedero: Ellos la dejaron morir video
Jujuy.

Muerte en el hospital de Alto Comedero: "Ellos la dejaron morir"

Jujuy Digital Sapem - Imagen generada con IA con fines ilustrativos 
Transparencia.

Jujuy Digital SAPEM: una empresa con recursos millonarios de la que poco se sabe

Marcha“Ni una menos” en Jujuy (Archivo)
Jujuy.

Marcha 3J "Ni Una Menos" en Jujuy: dónde y a que hora será

Mamá de Matías Puca: “Yo no tengo sed de venganza, solamente tengo un dolor que voy a llegar siempre” video
Justicia.

Caso Matías Puca: Ricardo Cruz fue condenado a 3 años de prisión condicional

Caso de la mujer que murió en el Hospital de Alto Comedero: Estamos investigando un homicidio culposo video
Jujuy.

Caso de la mujer que murió en el Hospital de Alto Comedero: "Estamos investigando un homicidio culposo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel