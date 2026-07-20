Brutal enfrentamiento entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro tras la final

La caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial dejó postales de profunda decepción entre los fanáticos que se trasladaron hasta Nueva Jersey , Estados Unidos , para acompañar al equipo en el encuentro por el título . Sin embargo, la derrota también derivó en situaciones repudiables en Río de Janeiro.

Allí, algunos seguidores de la Albiceleste estuvieron involucrados en episodios de tensión y enfrentamientos con habitantes locales una vez finalizado el partido.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron en las últimas horas a través de las plataformas digitales , los cruces entre simpatizantes argentinos y ciudadanos brasileños tuvieron lugar en distintos puntos turísticos , entre ellos Copacabana , en Río de Janeiro , y Buzios , dos zonas que concentraron a una gran cantidad de hinchas que se juntaron para observar la definición del torneo .

ARGENTINOS Y BRASILEÑOS PROTAGONIZARON VIOLENTAS PELEAS EN RÍO DE JANEIRO TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial dejó escenas de tristeza entre los hinchas que pudieron viajar a Nueva Jersey, Estados Unidos, para… pic.twitter.com/ZuqMm3aaP8

El registro audiovisual que abre esta publicación corresponde a los disturbios ocurridos en la avenida Atlántica , ubicada en el sector costero de Río de Janeiro , un punto donde numerosos hinchas argentinos se reunieron en bares y comercios gastronómicos para presenciar la final de la Copa del Mundo .

En las imágenes se observan enfrentamientos entre varios grupos de personas en medio de la calle, con agresiones físicas que incluyeron golpes de puño y patadas, mientras algunos conductores que circulaban por el lugar intentaban avanzar evitando quedar involucrados en la situación.

La Policía de Río de Janeiro lanzó gas pimienta y golpeó a hinchas argentinos que se encontraban en Copacabana una vez finalizado el partido de ayer entre Argentina vs España.

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A raíz de los disturbios generados en la vía pública, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro acudieron al lugar para controlar la situación y dispersar a los involucrados mediante el uso de bastones policiales y gas pimienta.

Otro de los puntos donde se produjeron momentos de tensión fue Rua das Pedras, en Búzios, un sector reconocido por recibir a una gran cantidad de visitantes argentinos durante la temporada turística.

Según puede apreciarse en los videos registrados por personas que se encontraban en la zona, los incidentes tuvieron lugar en las inmediaciones del cruce entre la avenida José Bento Ribeiro Dantas y la Rua Manoel Turíbio de Farias, un área donde se había colocado una pantalla de grandes dimensiones para que los fanáticos pudieran observar el encuentro.

Las imágenes muestran a distintos grupos protagonizando una pelea, con agresiones físicas y lanzamiento de botellas de vidrio, mientras varios presentes intentaban retirarse del sector conflictivo o captaban lo sucedido a través de sus dispositivos móviles.

Disturbios en el Obelisco tras la derrota de la Selección: hay al menos 15 detenidos

Lo que inicialmente se presentaba como una jornada de celebración tranquila en los alrededores del Obelisco terminó transformándose en un episodio de extrema tensión cerca de las 23:45, aproximadamente cinco horas después de la final disputada entre la Selección argentina y España.

Entre la multitud de hinchas que se había acercado al centro de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar el cierre de la participación mundialista y reconocer el esfuerzo del equipo, un grupo numeroso protagonizó enfrentamientos con efectivos policiales. Como consecuencia de los disturbios, se registraron al menos 15 personas detenidas y varios heridos, entre civiles y agentes de seguridad.

Según los datos proporcionados por fuentes oficiales, los primeros disturbios comenzaron cuando un grupo de personas logró atravesar el vallado de seguridad ubicado alrededor del Obelisco. Luego de ese episodio inicial, la situación escaló y se generaron choques con los efectivos policiales, a quienes les arrojaron botellas de vidrio y distintos objetos considerados peligrosos.

Ante los ataques recibidos, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la situación y lograron detener a algunos de los involucrados en los disturbios. Sin embargo, varios de los manifestantes ofrecieron resistencia y consiguieron retirarse del lugar por diferentes calles. En ese contexto, siete agentes policiales sufrieron politraumatismos, según la información recopilada.

Además, el operativo incluyó la participación de un camión hidrante perteneciente a la Infantería, que recorrió la zona de la intersección entre Avenida 9 de Julio y Corrientes con el objetivo de desalojar a los grupos violentos mediante la utilización de sus sistemas de agua a presión.

Graves heridos tras los incidentes

Durante los incidentes también se registraron personas lesionadas. Entre ellas, un hombre sufrió un golpe en el rostro luego de recibir una patada por parte de una persona que atravesaba la zona corriendo, y posteriormente fue retirado del lugar por otros individuos que formaban parte de los disturbios. Además, una mujer tuvo que recibir asistencia médica. Hasta el momento, no se informó cuál es la evolución de ninguno de los dos afectados.

El episodio se extendió durante algo más de 20 minutos y tuvo como escenario principal los alrededores del Obelisco, un punto de encuentro donde desde las primeras horas del día se habían congregado miles de personas, entre ellas familias con chicos, grupos de amigos y simpatizantes que llegaron para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras la finalización del partido, con la derrota de Argentina consumada, la presencia de hinchas en la zona continuó incrementándose.