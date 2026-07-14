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14 de julio de 2026 - 18:20
País.

Intentaron sacar un avión clandestinamente desde Salta hacia Bolivia: dos detenidos

Dos bolivianos presos por intentar llevar un avión ilegalmente de Salta a Bolivia. Se busca determinar si los detenidos integraban una estructura dedicada al tráfico clandestino de aeronaves.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Intentaron sacar un avión clandestinamente desde Salta hacia Bolivia

Intentaron sacar un avión clandestinamente desde Salta hacia Bolivia

Dos ciudadanos bolivianos quedaron detenidos con prisión preventiva durante 80 días, acusados de intentar sacar clandestinamente desde Salta hacia Bolivia una aeronave Cessna 210 valuada en aproximadamente 150.000 dólares. La Justicia Federal investiga una presunta maniobra de contrabando y la posible participación de una organización dedicada al tráfico aéreo ilícito en la frontera norte.

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La medida fue ordenada por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, a pedido de la fiscal federal subrogante de Tartagal, Lucía Orsetti. La investigación fue impulsada por la Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray” de Gendarmería Nacional.

Detectaron irregularidades tras el aterrizaje del avión en Salta

La investigación comenzó el 9 de julio, cuando efectivos de Gendarmería detectaron el aterrizaje de una aeronave Cessna 210 en el aeródromo de General Mosconi.

Durante los primeros controles, los ocupantes dieron versiones contradictorias sobre el origen del vuelo. Uno aseguró que provenían de Paraná, mientras que el otro sostuvo que habían partido desde Santiago del Estero.

Además, el piloto habilitado para utilizar esa matrícula no coincidía con ninguna de las personas que viajaban en el avión. Frente a las irregularidades, los investigadores realizaron un seguimiento controlado y establecieron que los tripulantes abandonaron el aeródromo en un remís y se alojaron en un hotel de General Mosconi.

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos

Al día siguiente, el Juzgado Federal autorizó un allanamiento en el alojamiento. Allí fueron encontrados dos ciudadanos bolivianos oriundos del departamento de Beni, quienes habrían ingresado previamente a la Argentina de manera irregular.

Intentaron sacar un avi&oacute;n de forma clandestina hacia Bolivia desde Salta

Intentaron sacar un avión de forma clandestina hacia Bolivia desde Salta

Durante el procedimiento, ambos fueron detenidos y se secuestraron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para recuperar información e identificar a posibles involucrados.

En la audiencia de imputación, la Fiscalía les atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la actividad aeronáutica y tentativa de contrabando de exportación agravado. La principal hipótesis sostiene que pretendían trasladar ilegalmente el avión hacia Bolivia utilizando una ruta aérea no habilitada.

Cumplirán 80 días de prisión preventiva

Tras analizar las pruebas reunidas, el juez ordenó que los dos acusados permanezcan con prisión preventiva durante 80 días en el Complejo Penitenciario Federal NOA III.

La medida se mantendrá mientras continúan las pericias, la reconstrucción del recorrido de la aeronave y la búsqueda de otras personas que podrían haber participado en la operación.

Los investigadores sospechan que los detenidos no eran los compradores finales del avión, sino que cumplían un rol dentro de una estructura de mayor alcance.

Investigan a un piloto de Córdoba

La Justicia también analiza la posible participación de un piloto oriundo de Córdoba, quien habría trasladado la aeronave hasta General Mosconi antes de retirarse del lugar. Por el momento, el hombre no fue imputado y su eventual vinculación con la maniobra continúa bajo investigación.

Las autoridades buscan determinar quién financió la operación, quiénes eran los destinatarios finales del avión y cuál era el recorrido previsto para cruzar la frontera.

Las pericias a los celulares serán claves

Las primeras pericias sobre los teléfonos secuestrados habrían permitido detectar conversaciones relacionadas con la prueba de la aeronave y contactos con otras personas.

El análisis completo de los dispositivos será fundamental para establecer si existen conexiones con otras maniobras similares y para localizar a posibles integrantes de la organización.

Uno de los acusados tenía antecedentes por narcotráfico

La investigación también puso el foco en los antecedentes de uno de los detenidos. Según consta en la causa, uno de los imputados había sido condenado en Paraguay a 20 años de prisión por integrar la tripulación de una aeronave en la que se encontraron 440 kilos de cocaína durante un procedimiento realizado en 2012.

Después de cumplir parte de la condena, fue expulsado hacia Bolivia. Para los investigadores, este antecedente es relevante al analizar el contexto de la maniobra detectada en Salta.

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