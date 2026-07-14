Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Dos personas fueron mordidas por monos en Jujuy durante el primer semestre de 2026 , un hecho poco frecuente que llamó la atención de las autoridades sanitarias. Ambos casos fueron atendidos en el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte, donde iniciaron el tratamiento preventivo correspondiente.

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La directora de Gestión de Salud del Centro de Especialidades Norte, Gladys Ruiz Cazón , confirmó que los pacientes son mayores de edad y tienen domicilio en Los Perales y Chijra , dos sectores de San Salvador de Jujuy cercanos a zonas donde suele observarse fauna silvestre.

Aunque la mayor parte de las consultas por mordeduras corresponden a perros y gatos, la aparición de dos ataques de monos despertó el interés de los equipos de salud. "En este primer semestre tenemos dos mordeduras de mono", indicó Ruiz Cazón, quien aclaró que las cifras generales de mordeduras se mantienen en niveles similares a los registrados el año pasado.

Durante el mismo período también se notificaron 57 mordeduras de perros y 18 de gatos , aunque estos casos forman parte de la estadística habitual del vacunatorio provincial.

¿Qué enfermedades puede transmitir la mordedura de un mono?

Las mordeduras de monos requieren atención médica inmediata porque pueden transmitir diferentes enfermedades. Además de la rabia, estos animales pueden contagiar virus y bacterias como el virus del herpes B, la viruela símica (mpox), Salmonella y Campylobacter, entre otros agentes infecciosos. Por ese motivo, cualquier persona mordida debe ser evaluada rápidamente por un profesional de la salud.

Según organismos internacionales de salud, las mordeduras de monos representan una de las lesiones por animales más frecuentes en algunos países asiáticos y son habituales entre viajeros y personas que trabajan en contacto con fauna silvestre.

Qué hacer ante la mordedura de un mono

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato para disminuir el riesgo de infección.

Las principales recomendaciones son:

Lavar la herida con abundante agua corriente y jabón durante al menos 15 minutos.

Acudir lo antes posible a un centro de salud.

No intentar capturar ni manipular al animal.

Cumplir con el esquema de vacunación que indique el personal médico, tanto contra la rabia como contra el tétanos, si corresponde.

Cómo funciona la atención en Jujuy

Ruiz Cazón explicó que el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte recibe pacientes derivados desde distintos hospitales y centros de salud de la provincia.

Para iniciar el tratamiento, las personas deben presentarse con la ficha epidemiológica confeccionada por el médico que realizó la primera atención. En los casos de heridas graves o profundas, la asistencia inicial se realiza en hospitales y luego se completa el esquema preventivo en el vacunatorio provincial.