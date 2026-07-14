martes 14 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de julio de 2026 - 13:51
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

El Centro de Especialidades Norte confirmó dos casos de mordeduras de monos durante el primer semestre. También registró 57 mordeduras de perros y 18 de gatos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mordedura de Mono - Imagen generada con IA

Mordedura de Mono - Imagen generada con IA

Dos personas fueron mordidas por monos en Jujuy durante el primer semestre de 2026, un hecho poco frecuente que llamó la atención de las autoridades sanitarias. Ambos casos fueron atendidos en el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte, donde iniciaron el tratamiento preventivo correspondiente.

Lee además
Foto ilustrativa.
Bolivia.

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura
El veneno que tiene la yarará o cascabel no es tan tóxico como el de otras especies del mundo
Salud.

Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

La directora de Gestión de Salud del Centro de Especialidades Norte, Gladys Ruiz Cazón, confirmó que los pacientes son mayores de edad y tienen domicilio en Los Perales y Chijra, dos sectores de San Salvador de Jujuy cercanos a zonas donde suele observarse fauna silvestre.

Un hecho poco habitual

Aunque la mayor parte de las consultas por mordeduras corresponden a perros y gatos, la aparición de dos ataques de monos despertó el interés de los equipos de salud. "En este primer semestre tenemos dos mordeduras de mono", indicó Ruiz Cazón, quien aclaró que las cifras generales de mordeduras se mantienen en niveles similares a los registrados el año pasado.

¿Qué enfermedades puede transmitir la mordedura de un mono?

Las mordeduras de monos requieren atención médica inmediata porque pueden transmitir diferentes enfermedades. Además de la rabia, estos animales pueden contagiar virus y bacterias como el virus del herpes B, la viruela símica (mpox), Salmonella y Campylobacter, entre otros agentes infecciosos. Por ese motivo, cualquier persona mordida debe ser evaluada rápidamente por un profesional de la salud.

Según organismos internacionales de salud, las mordeduras de monos representan una de las lesiones por animales más frecuentes en algunos países asiáticos y son habituales entre viajeros y personas que trabajan en contacto con fauna silvestre.

Qué hacer ante la mordedura de un mono

Los especialistas recomiendan actuar de inmediato para disminuir el riesgo de infección.

Las principales recomendaciones son:

  • Lavar la herida con abundante agua corriente y jabón durante al menos 15 minutos.
  • Acudir lo antes posible a un centro de salud.
  • No intentar capturar ni manipular al animal.
  • Cumplir con el esquema de vacunación que indique el personal médico, tanto contra la rabia como contra el tétanos, si corresponde.

Cómo funciona la atención en Jujuy

Ruiz Cazón explicó que el vacunatorio del Centro de Especialidades Norte recibe pacientes derivados desde distintos hospitales y centros de salud de la provincia.

Para iniciar el tratamiento, las personas deben presentarse con la ficha epidemiológica confeccionada por el médico que realizó la primera atención. En los casos de heridas graves o profundas, la asistencia inicial se realiza en hospitales y luego se completa el esquema preventivo en el vacunatorio provincial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

Preocupación en Salta por el aumento de mordeduras de perros en lo que va de 2026

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Máxima Reynoso, representante del Secundario 39 en la FNE 2026: "No lo podía creer"

Lo que se lee ahora
Menores desaparecidas en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a dos menores desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Incendios forestales en Jujuy
Jujuy.

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

Mordedura de Mono - Imagen generada con IA video
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer video
Aniversario.

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer

Pedro Porro hizo el segundo gol de España ante Francia
Deportes.

¡ESPAÑA ELIMINÓ A FRANCIA Y ES FINALISTA DEL MUNDIAL!

Alerta por riesgo alto de incendios en Jujuy. video
Jujuy.

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel