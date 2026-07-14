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14 de julio de 2026 - 07:02
Jujuy.

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

El ingreso de aire cálido elevará las temperaturas durante la semana, con posibilidad de que el fenómeno alcance las zonas más bajas de la provincia.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Incendios forestales en Jujuy

Incendios forestales en Jujuy

El posible ingreso de vientos fuertes desde el miércoles por la tarde y durante el jueves y viernes mantiene en alerta a distintos sectores de Jujuy, en una semana marcada por el aumento de las temperaturas, máximas cercanas a los 30 grados y un escenario de riesgo para la propagación de incendios forestales.

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El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Canal 4 que las temperaturas máximas aumentarán progresivamente debido al ingreso de aire cálido desde el noreste. A esta situación se sumará una corriente en chorro muy activa, que podría provocar fuertes ráfagas en diferentes puntos de la provincia.

Vientos fuertes desde el miércoles

“Las máximas se van incrementando a lo largo de la semana y esto es debido a que va a ingresar aire cálido desde el sector noreste”, señaló Escobar. Sin embargo, advirtió que también será necesario prestar atención a la intensidad del viento durante los próximos días.

“Vamos a tener muy activa la famosa corriente en chorro y esto puede generar vientos fuertes a partir del día miércoles por la tarde, jueves y viernes, en el sector oeste de la provincia de Jujuy, zona de Puna y zona de Cordillera”, detalló.

Según explicó, durante el viernes existe la posibilidad de que el viento descienda hacia sectores ubicados a menor altura.

El viento podría llegar a San Salvador de Jujuy

El especialista indicó que el fenómeno también podría alcanzar la capital provincial.

“Incluso en la zona de San Salvador de Jujuy hay una probabilidad. Así que hay que estar atentos porque podemos tener el famoso efecto Zonda”, sostuvo y agregó "Hay que estar atentos el jueves y viernes por el tema de los incendios forestales. Hemos tenido heladas, tenemos pasto seco, viento y también tenemos las altas temperaturas."

En cuanto a las temperaturas, anticipó máximas cercanas a los 30 grados para el jueves y el viernes, aunque esta última jornada se presentaría con condiciones ventosas.

“Máxima para el jueves de 30 grados y para el día viernes también de 30 grados promedio, pero ventoso el día viernes”, explicó.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: se esperan ráfagas de hasta 80 km/h (Foto ilustrativa)

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: se esperan ráfagas de hasta 80 km/h (Foto ilustrativa)

Alerta por incendios forestales

La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y fuertes ráfagas puede favorecer la rápida propagación del fuego, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de quema.

Ante este escenario, será fundamental no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos ni residuos que puedan iniciar un foco ígneo, especialmente en sectores rurales, pastizales y zonas de vegetación seca.

¿Volverá el frío a Jujuy?

Escobar señaló que, por el momento, no se esperan temperaturas extremadamente bajas en la provincia.

“Por ahora no se avizoran temperaturas muy bajas. Sí un descenso para el próximo martes y miércoles, donde las máximas van a rondar entre 15 y 17 grados, pero paulatinamente se vuelven a incrementar”, explicó.

Además, indicó que continúan vigentes los pronósticos trimestrales elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional.

“Se siguen manteniendo los pronósticos trimestrales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional con respecto a las temperaturas, que van a estar relativamente superiores a los valores medios para julio, agosto y septiembre”, concluyó.

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