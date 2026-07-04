sábado 04 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de julio de 2026 - 13:14
Jujuy.

Jujuy continúa bajo alerta por frío extremo y rige una advertencia por vientos en la Puna y la Quebrada

Jujuy sigue bajo alerta por frío extremo y rige un alerta amarilla por vientos en la Puna y la Quebrada, mientras se esperan heladas y bajas temperaturas.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Frío extremo en Jujuy

Frío extremo en Jujuy

Jujuy mantiene este sábado condiciones meteorológicas adversas, con una alerta por temperaturas extremas por frío vigente en gran parte del territorio provincial y una alerta amarilla por vientos que afecta a sectores de la Puna y la Quebrada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lee además
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy
Ola polar en Jujuy 
Jujuy.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

Las bajas temperaturas continúan siendo uno de los principales factores de riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables, mientras que en las zonas cordilleranas se esperan ráfagas que podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación.

Frío en Jujuy.

Frío en Jujuy.

Continúa la alerta por frío extremo

El mapa de temperaturas extremas difundido por el SMN mantiene a gran parte de Jujuy bajo alerta por frío, en el marco de una ola de bajas temperaturas que afecta a distintas regiones del país.

Este tipo de alertas advierte sobre condiciones que pueden tener efectos en la salud, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, mantener una correcta calefacción en los hogares y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Alerta amarilla por vientos en la Puna y la Quebrada

Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la provincia.

La advertencia alcanza a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevé la presencia de vientos de intensidad variable durante la jornada del sábado.

De acuerdo con el organismo, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos para determinadas actividades, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades.

Recomiendan extremar las precauciones

Frente a este panorama, se aconseja evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas por los vientos, conducir con precaución en rutas de altura y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Asimismo, quienes deban viajar hacia la Puna o la Quebrada deberán consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente.

Se espera un nuevo informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional actualizará sus alertas en las próximas horas de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos derivados del frío extremo y los fuertes vientos.

Cómo van a seguir las temperaturas

De acuerdo con el pronóstico extendido, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, aunque se espera un ascenso gradual hacia mediados de la semana. Para este sábado se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 11°C; el domingo, 2°C de mínima y 14°C de máxima; y el lunes, 3°C y 12°C, respectivamente. A partir del martes comenzará un aumento más marcado de las temperaturas, con valores que irán de 4°C a 18°C. El miércoles se esperan 9°C de mínima y 20°C de máxima; el jueves, 11°C y 21°C; mientras que el viernes el termómetro oscilará entre los 10°C y los 24°C, marcando una mejora en las condiciones del tiempo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rige alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

"Nos genera una gran preocupación": industrias de Jujuy en alerta por restricciones de gas

Clima en Jujuy: ¿puede nevar este fin de semana y dónde rige alerta?

Liga Jujeña de Fútbol: por el frío extremo, suspendieron los partidos del finde

Lo que se lee ahora
jubilacion en jujuy: que deben saber los monotributistas y trabajadores independientes video
Sociedad.

Jubilación en Jujuy: qué deben saber los monotributistas y trabajadores independientes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Selección Argentina.
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo y a qué hora jurará Argentina ante Egipto en 8vos

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos
Deportes.

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos

Mundial 2026: así quedaron definidos los octavos de final y el camino hacia el título
Deportes.

Mundial 2026: así quedaron definidos los octavos de final y el camino hacia el título

Casa donde sucedió el femicidio en Alto Comedero.
Policiales.

Imputaron por femicidio al acusado del crimen de Nora Borda en Alto Comedero

Qué hermoso ser jujeño: la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial video
Pasión.

"Qué hermoso ser jujeño": la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel