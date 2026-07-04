Mundial 2026: así quedaron definidos los octavos de final y el camino hacia el título

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva. Tras completarse la inédita ronda de 16avos de final, ya quedaron confirmados los 16 seleccionados que siguen en carrera por el título y el cuadro de octavos de final, con cruces que prometen grandes emociones en Estados Unidos, México y Canadá.

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La ampliación del certamen a 48 selecciones permitió, por primera vez en la historia, disputar una instancia de 16avos antes de los tradicionales octavos de final. Con esa fase ya concluida, el torneo comienza a definir a los candidatos que buscarán un lugar entre los ocho mejores del mundo.

Luego de superar sus respectivos cruces eliminatorios, los equipos que avanzaron a los octavos de final son Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia.

Varios de los grandes favoritos lograron cumplir con los pronósticos, aunque también hubo lugar para sorpresas, como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay en la definición por penales y la clasificación de Marruecos tras dejar en el camino a Países Bajos.

Argentina, Brasil y Francia ya conocen a sus rivales

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, avanzó a los octavos luego de vencer 3 a 2 a Cabo Verde. El conjunto nacional jugará el martes 7 de julio, desde las 13, frente a Egipto en el Atlanta Stadium, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Brasil también continúa firme en la competencia. Después de superar 2 a 1 a Japón en los 16avos de final, la Verdeamarela se medirá con Noruega el domingo 5 de julio, a las 17, en Nueva York.

Francia, otra de las selecciones candidatas al título, goleó 3 a 0 a Suecia y ahora tendrá como rival a Paraguay, que protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar a Alemania en la tanda de penales.

Por su parte, Inglaterra dejó en el camino a República Democrática del Congo, Bélgica remontó un complicado encuentro para vencer a Senegal y Estados Unidos eliminó a Bosnia y Herzegovina para completar el cuadro de clasificados.

Los resultados de los 16avos de final

La primera ronda eliminatoria dejó los siguientes resultados:

Canadá eliminó a Sudáfrica por 1 a 0.

Brasil derrotó 2 a 1 a Japón.

Paraguay eliminó a Alemania por penales tras igualar 1 a 1.

Marruecos dejó afuera a Países Bajos por penales luego del 1 a 1.

Noruega venció 2 a 1 a Costa de Marfil.

Francia goleó 3 a 0 a Suecia.

México superó 2 a 0 a Ecuador.

Inglaterra derrotó 2 a 1 a República Democrática del Congo.

Bélgica venció 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario.

Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina.

España goleó 3 a 0 a Austria.

Portugal superó 2 a 1 a Croacia.

Suiza venció 2 a 0 a Argelia.

Egipto eliminó a Australia por penales tras empatar 1 a 1.

Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde.

Colombia venció 1 a 0 a Ghana.

El fixture completo de los octavos de final

Con el cuadro ya definido, estos serán los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

Sábado 4 de julio Canadá vs. Marruecos – 14.00 (Houston). Paraguay vs. Francia – 18.00 (Filadelfia).

Domingo 5 de julio Brasil vs. Noruega – 17.00 (Nueva York). México vs. Inglaterra – 21.00 (Ciudad de México).

Lunes 6 de julio España vs. Portugal – 16.00 (Dallas). Bélgica vs. Estados Unidos – 21.00 (Seattle).

Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto – 13.00 (Atlanta Stadium). Suiza vs. Colombia – 16.00 (BC Place, Vancouver).



Comienza la pelea por los cuartos de final

Con solo 16 selecciones en carrera, cada partido tendrá carácter decisivo. Los ganadores de los octavos avanzarán a los cuartos de final y darán un nuevo paso hacia el objetivo máximo: levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio. Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal aparecen entre los principales candidatos, aunque el torneo ya demostró que las sorpresas están a la orden del día.