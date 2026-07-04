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4 de julio de 2026 - 11:51
Deportes.

Mundial 2026: Lionel Messi para la Selección: "Hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón"

Lionel Messi agradeció el esfuerzo de sus compañeros tras vencer a Cabo Verde y también hizo autocrítica antes del duelo de octavos ante Egipto.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya dejó atrás los dieciseisavos de final y ahora se prepara para enfrentar a Egipto el próximo martes, en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Lionel Messi

Lionel Messi

El agradecimiento de Messi al plantel

Luego del encuentro, Messi habló con la prensa y destacó el esfuerzo que realiza todo el grupo para acompañarlo en una nueva Copa del Mundo.

“Sé que hacen un esfuerzo extra por mí y lo hacen de corazón, porque lo sienten y no es forzado”, expresó el capitán argentino.

El rosarino también recordó un momento muy especial vivido durante la concentración, cuando celebró su cumpleaños junto al plantel y les manifestó su gratitud.

“Ese día les dije que gracias a ellos podía jugar un Mundial más”, reveló.

Además, destacó el vínculo que mantiene con el resto del equipo.

“Es un grupo que me demuestra mucho cariño, en el día a día, en la concentración o incluso con algunas declaraciones. Yo feliz de poder competir al lado de ellos, porque además de compañeros somos amigos”, afirmó.

La autocrítica tras una clasificación sufrida

Más allá de la alegría por el pase a los octavos de final, Messi también realizó un análisis del rendimiento del equipo y reconoció que Argentina tuvo dificultades para sostener el control del partido.

“Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien, y ellos golpearon con sus armas”, explicó.

El capitán también dejó un mensaje sobre la competitividad del Mundial y advirtió sobre el nivel de todos los rivales.

“Nosotros siempre subestimamos a las selecciones por nombre. No por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay”, sostuvo en referencia a Cabo Verde.

Ahora el desafío será Egipto

Con la clasificación asegurada, la Albiceleste ya cambió el foco y comenzó a preparar el compromiso frente a Egipto, que avanzó tras eliminar a Australia en la definición por penales.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni buscará recuperar físicamente al plantel después del desgaste de los 120 minutos disputados ante Cabo Verde y definir la estrategia para una nueva instancia de eliminación directa.

Cuándo juega Argentina por los octavos de final

La Selección Argentina enfrentará a Egipto el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

El ganador de ese encuentro avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia, programado para el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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