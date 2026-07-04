Mundial 2026: tras eliminar a Cabo Verde, la Selección Argentina entrenará en Miami y se prepara para Egipto

La Selección Argentina dejó atrás la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y comenzó a enfocarse en su próximo desafío. Luego de la ajustada victoria por 3 a 2 frente a Cabo Verde, el plantel dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Miami para continuar con los entrenamientos antes de viajar a Atlanta, donde enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final.

El encuentro se disputará el próximo martes y marcará un nuevo capítulo en el camino de la Albiceleste hacia la defensa del título.

El triunfo sobre Cabo Verde dejó un saldo positivo por la clasificación, aunque también un importante desgaste físico. Argentina necesitó disputar 120 minutos para conseguir el pase a la siguiente instancia, en un partido mucho más exigente de lo previsto.

Por ese motivo, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni centrará las primeras jornadas de trabajo en la recuperación del plantel, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al próximo compromiso.

Además de los trabajos regenerativos, el entrenador evaluará la evolución de varios futbolistas que finalizaron el encuentro con distintas molestias musculares, una situación habitual después de un partido de alta intensidad.

Scaloni comienza a preparar el choque con Egipto

Mientras el equipo se recupera físicamente, el cuerpo técnico también iniciará el análisis del próximo rival. Egipto llega con el ánimo en alza tras eliminar a Australia en la definición por penales y buscará dar una de las sorpresas de los octavos de final.

La planificación incluirá el estudio de las fortalezas del conjunto africano y la definición del equipo que saldrá a la cancha en Atlanta, donde estará en juego un lugar entre los ocho mejores del Mundial.

Miami, la última parada antes de viajar a Atlanta

Tal como estaba previsto en la planificación de la delegación argentina, el plantel permanecerá algunos días más en Miami antes de trasladarse hacia Atlanta, sede del encuentro de octavos de final.

Durante ese período, los entrenamientos estarán orientados tanto a la recuperación física como a los ajustes tácticos necesarios para afrontar una nueva instancia eliminatoria.

Un Mundial que no da respiro

La fase decisiva del Mundial 2026 deja poco margen para el descanso. Con partidos cada pocos días y un elevado desgaste físico, la gestión de las cargas y la recuperación de los futbolistas se convierten en aspectos fundamentales para los equipos que aspiran a llegar lejos.

En ese contexto, Argentina buscará dejar atrás el esfuerzo realizado ante Cabo Verde y presentarse en las mejores condiciones frente a Egipto, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Copa del Mundo y acercarse un paso más al sueño del bicampeonato.