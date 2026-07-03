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3 de julio de 2026 - 19:56
Pasión.

"Qué hermoso ser jujeño": la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial

Natalio, Nato, Marcela y Barbie viajaron desde Jujuy y Córdoba para alentar a la Selección en Estados Unidos. En la previa del partido, contaron cómo viven la experiencia de compartir un Mundial en familia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujeños en miami
Jujeños en miami (2)
Jujeños en miami (1)

Con la camiseta de la Selección, la ilusión intacta y miles de kilómetros recorridos, una familia jujeña vive uno de los momentos más esperados por cualquier hincha: alentar a Argentina en un Mundial.

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Natalio, Nato, Marcela y Barbie se encuentran en Miami, donde esperan el partido de la Selección con la emoción de quienes pudieron convertir un sueño en realidad. Para ellos, el viaje tiene un valor especial: es la primera vez que disfrutan juntos de una Copa del Mundo. "Es la primera vez que nos toca vivir un Mundial los cuatro. Estamos muy contentos y con muchas ganas de ver a la Selección, escuchar el himno y ver a Messi", contaron.

Del banderazo a la cancha

Antes del partido, la familia tenía un plan bien argentino: participar del tradicional banderazo junto a miles de hinchas que coparon las calles de Miami. Según relataron, el clima mundialista se vive desde temprano y reúne a fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

"Es impresionante la cantidad de argentinos que hay. También están todos los medios de comunicación y se vive una fiesta", describieron en diálogo con TodoJujuy. Además, contaron que ya habían vivido una experiencia similar durante su paso por Dallas y que la convocatoria fue multitudinaria.

"Qu&eacute; hermoso ser juje&ntilde;o": la emoci&oacute;n de una familia que alienta a Argentina en el Mundial

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La pasión argentina, lejos de casa

Marcela destacó que la intensidad con la que los argentinos viven el fútbol también se siente del otro lado del continente. "Somos nosotros. Los argentinos vivimos esto con mucha intensidad y con todas las expectativas de ver a Lionel Messi", expresó.

En las calles de Miami, las camisetas albicelestes dominan el paisaje y la reventa de entradas alcanza cifras impactantes. Según contaron, algunos tickets para el partido se ofrecían entre 3.000 y 7.000 dólares.

Sobre el final de la entrevista, Natalio dejó el momento más emotivo. Conmovido por compartir la experiencia junto a su familia, habló de lo que significa representar a Jujuy en un evento deportivo de semejante magnitud. "La verdad es una emoción muy grande convivir con la familia, cantar el Himno Nacional y ser jujeño. Qué hermoso ser jujeño", expresó.

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