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25 de junio de 2026 - 11:27
Sociedad.

Venezuela: buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el sismo

El defensor pidió ayuda para encontrar a su familia tras el derrumbe del edificio, luego de los dos terremotos que sacudieron al país.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desesperada búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela.

Desesperada búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela.

Todavía hay numerosas personas que desaparecidas tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela durante la jornada de ayer. En medio de la tragedia, el futbolista argentino Lucas Trejo, integrante del Club Sport Marítimo de La Guaira, solicitó colaboración para dar con el paradero de su esposa y sus dos hijos.

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El pedido tiene lugar luego del colapso del edificio en el que residían. De acuerdo con lo que el futbolista publicó en sus redes sociales, su pareja, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, se encontraban en la zona de Playa Grande, una de las áreas más golpeadas por el desastre.

Lucas Trejo busca a su esposa y a sus hijos en Playa Grande, Venezuela.

Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió con desesperación el defensor de 38 años en su publicación.

En el momento en que se produjeron los sismos, el jugador se encontraba en Caracas junto a su plantel, preparándose para el debut en el certamen local que debía jugarse ayer frente al Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

El futbolista argentino junto a su esposa y sus dos hijos.

Quién es Lucas Trejo

Lucas Trejo es un futbolista argentino que se desempeña como marcador central y posee una extensa trayectoria tanto en el ámbito local como internacional. Durante su carrera vistió la camiseta de equipos de Argentina, Grecia, Estados Unidos, Colombia, México, Perú y Venezuela, país en el que desarrolló buena parte de su recorrido profesional.

Después de dar sus primeros pasos en el fútbol europeo, volvió a la Argentina para incorporarse a clubes como Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto.

Con el tiempo volvió a emigrar y continuó su carrera en el extranjero, donde tuvo una etapa relevante en el fútbol venezolano. Allí defendió los colores de Monagas SC, Deportivo Táchira, Zamora FC, Nueva Esparta FC y Portuguesa FC. En el conjunto de Monagas alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón de la Primera División de Venezuela 2017.

El pedido de ayuda del futbolista argentino Lucas Trejo.

Terremotos en Venezuela: confirman más de 160 muertos

Venezuela sufrió el impacto de dos movimientos sísmicos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5, que provocaron el derrumbe de edificios, daños importantes en la infraestructura, cortes de servicios esenciales y el despliegue de un amplio operativo de rescate.

Los sismos se registraron a las 22:04 GMT y tuvieron su epicentro a 21 kilómetros al este de la localidad de Morón, en el estado de Carabobo, aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Caracas.

Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su esposa e hijos tras el desastre en Venezuela.

La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó durante la mañana de este jueves que la cifra de víctimas fatales asciende a 164, mientras que los heridos superan los 971.

En paralelo, las autoridades decretaron a La Guaira como zona de desastre y continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los restos de las estructuras colapsadas. “Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, expresó Rodríguez en la conferencia de prensa ofrecida durante la noche.

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