La ONU pone en marcha un plan de reconstrucción de Venezuela tras los terremotos

La ONU impulsa un plan para reconstruir Venezuela tras los teemotos que dejaron miles de víctimas.

Cuando ya transcurrió más de un mes desde los fuertes terremotos que golpearon el norte de Venezuela , el Gobierno nacional , en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) , puso en marcha una etapa de análisis destinada a diseñar un programa para la reconstrucción de las áreas que sufrieron los mayores daños.

Mundo. Terremotos en Venezuela: ya son 4.490 los muertos y sigue la emergencia

En los próximos 60 días , equipos técnicos pertenecientes a diferentes organismos llevarán adelante una evaluación exhaustiva de las consecuencias provocadas por el desastre . La información obtenida servirá para elaborar un informe que permita identificar las prioridades y planificar las medidas necesarias para la recuperación de las zonas afectadas .

La iniciativa, denominada Evaluación de Necesidades Postdesastre , será ejecutada por el Gobierno de Venezuela con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas , la Unión Europea , el Banco Mundial y otros organismos internacionales que participarán en el proceso de evaluación y planificación.

El representante residente y coordinador humanitario saliente de la ONU en Venezuela , Gianluca Rampollo , señaló que la finalidad del proceso es construir “una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación en las zonas golpeadas por la tragedia”.

De acuerdo con lo informado, un grupo integrado por especialistas de distintas disciplinas visitará las zonas más perjudicadas para evaluar nueve sectores socioeconómicos y desarrollar una serie de propuestas que funcionen como referencia para la elaboración de políticas públicas orientadas a la reconstrucción.

Terremotos en Venezuela: crece el riesgo sanitario por falta de agua y hacinamiento

Un informe para definir las prioridades de recuperación

El funcionario remarcó que el desarrollo de esta evaluación demandará un trabajo articulado y constante entre las autoridades de Venezuela y las entidades internacionales que formarán parte del análisis de las consecuencias del desastre.

A su vez, el ministro de Educación venezolano, Héctor Rodríguez, aseguró que una vez concluida la etapa de diagnóstico se dará a conocer un informe “detallado y realista” que reflejará la dimensión de los daños provocados y establecerá cuáles serán las principales prioridades para avanzar con la recuperación.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó además el valor de la coordinación entre los distintos actores involucrados y afirmó que este proceso contribuirá a profundizar la colaboración con organismos internacionales, al mismo tiempo que permitirá contar con instrumentos específicos para llevar adelante las tareas de recuperación y reconstrucción.

Rescatistas argentinos buscan desaparecidos entre los escombros en Venezuela

Una de las peores tragedias naturales recientes del país

Los movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el pasado 24 de junio, generaron una de las crisis naturales más graves que atravesó Venezuela en las últimas décadas.

De acuerdo con el último reporte oficial publicado el 24 de julio, el impacto del desastre dejó un saldo de 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridos y aproximadamente 18.000 habitantes que perdieron sus hogares. Desde esa fecha, los organismos oficiales no difundieron nuevas actualizaciones sobre el número de víctimas.

Las consecuencias del terremoto también provocaron importantes daños en la infraestructura de las zonas afectadas. Según los registros oficiales, 856 construcciones sufrieron algún tipo de deterioro, mientras que otras 190 quedaron totalmente destruidas, siendo el estado de La Guaira uno de los territorios que presentó mayores niveles de afectación tras los movimientos telúricos.

Una bandera de Venezuela ondea mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Al mismo tiempo, un informe del Banco Mundial calculó que el costo de los daños materiales ocasionados por el desastre ronda los 19.600 millones de dólares. Esa estimación corresponde únicamente a las pérdidas físicas generadas por el fenómeno y no incluye otros impactos derivados de la emergencia.

El organismo multilateral alertó que un proceso de recuperación prolongado podría generar consecuencias negativas sobre la evolución económica de Venezuela en los próximos años. Por ese motivo, destacó la necesidad de implementar cuanto antes una estrategia de reconstrucción sustentada en evaluaciones técnicas, articulación entre las instituciones involucradas y una planificación clara de las principales necesidades.