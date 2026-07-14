Venezuela superó los 4500 muertos por el doble terremoto y anunció cambios en la Cancillería

La cifra de muertos por el doble sismo que afectó a Venezuela hace aproximadamente tres semanas ascendió a más de 4500 personas, mientras que el número de heridos continúa cercano a los 17.000 , de acuerdo con el último balance oficial difundido por el Gobierno este lunes.

En vivo. Minuto a minuto de Venezuela luego de los terremotos: actualizan la cifra de muertos y asciende a 4.561 victimas

Además, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , comunicó cambios dentro del gabinete: Félix Plasencia asumirá como nuevo canciller en reemplazo de Yván Gil , quien pasará a ocupar el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología .

Hasta este lunes, Félix Plasencia se desempeñaba como jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos . “Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior , que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia ”, comunicó Delcy Rodríguez a través de la plataforma Telegram .

El devastador terremoto doble que afectó al país, con movimientos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 , ocurrió el pasado 24 de junio y tuvo como principal zona de impacto el norte de Venezuela , especialmente el estado de La Guaira , ubicado en las cercanías de la capital.

Venezuela: el último balance de afectados

De acuerdo con el informe oficial difundido por Telegram a través del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al menos 4561 personas perdieron la vida y otras 16.740 resultaron heridas. El funcionario señaló además que una gran parte de los damnificados que sobrevivieron ya recibió el alta médica.

Aunque las autoridades no utilizan oficialmente el término desaparecidos, estimaciones de la ONU indican que la cantidad de personas cuyo paradero aún se desconoce podría llegar a las 50.000. El fenómeno ya es considerado uno de los terremotos más graves registrados en América Latina.

El impacto del sismo provocó daños en más de 800 construcciones de la región costera afectada, mientras que alrededor de 190 edificios quedaron completamente destruidos.

En Caracas, el impacto del doble terremoto se sintió con especial intensidad en el municipio de Chacao, donde se registraron 68 fallecidos, tres construcciones que quedaron completamente destruidas y otras 46 edificaciones que fueron catalogadas como inhabitables, según informó este lunes el alcalde Gustavo Duque.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, decenas de personas permanecen en la zona afectada intentando encontrar a sus familiares entre los restos de los edificios derrumbados. Al mismo tiempo, máquinas retroexcavadoras trabajan en el retiro de los escombros.

Ya son más de tres mil los muertos por los devastadores terremotos en Venezuela (REUTERS/Ricardo Arduengo)

De acuerdo con el último reporte oficial, más de 20.200 habitantes debieron abandonar sus hogares y trasladarse a refugios temporales ubicados en parques, estadios y plazas de La Guaira y Caracas.