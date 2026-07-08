Venezolanos en Jujuy organizan jornadas solidarias para ayudar a las víctimas de los terremotos (Foto generada con IA)

La Asociación de Venezolanos de Jujuy trabaja en la organización de jornadas solidarias para recaudar fondos y brindar asistencia a las personas afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela . Jairo Márquez , integrante de la entidad, explicó que las dificultades logísticas obligaron a buscar canales alternativos para hacer llegar la ayuda.

La comunidad venezolana radicada en la provincia mantiene contacto con familiares y organizaciones que se encuentran en el país, mientras crece la necesidad de colaboración ante el aumento de las cifras, los derrumbes y las réplicas .

Márquez señaló que inicialmente se habían previsto diferentes mecanismos de contingencia, aunque muchos terminaron convirtiéndose en vías irregulares. “Habíamos dicho que se iban a activar las contingencias, pero la mayoría se volvieron canales irregulares. El canal más regular que tuvimos fue el que estamos replicando en casi todas las provincias: organizarnos para hacer jornadas solidarias”, explicó.

Las actividades incluyen ventas y otras iniciativas destinadas a recaudar dinero. Los fondos obtenidos son enviados mediante instituciones que cuentan con posibilidades de canalizar directamente la asistencia.

“Hacemos especies de ventas y esas cosas, y lo recaudado se envía a través de ciertas instituciones que están pudiendo hacer la canalización directa de la ayuda, como ACNUR y otros canales que están involucrados con equipos políticos en Venezuela”, detalló.

Las dificultades para enviar ayuda desde Argentina

El referente indicó que trasladar insumos directamente desde Argentina resulta complejo debido a los obstáculos logísticos existentes. “Con todo el obstáculo que hay para el traslado logístico desde la Argentina, por las relaciones con Venezuela, se nos hace un poco complicado”, sostuvo.

Ante esta situación, la modalidad de recaudar fondos y enviarlos mediante organizaciones que ya trabajan en territorio venezolano se convirtió en la alternativa más viable. “Este fue el canal más factible que encontramos y se está logrando. Por suerte nos está dando buenos resultados y estamos activados en eso”, afirmó.

Venezolanos con campañas solidarias en Jujuy por los terremotos

Contacto con los familiares en Venezuela

Márquez llevó tranquilidad al señalar que la mayoría de los venezolanos que viven en Jujuy pudieron comunicarse con sus seres queridos. “La mayoría de los que estamos acá se ha podido contactar con sus familiares en Venezuela. Pudieron confirmar que están en resguardo, en buen estado de salud, que es lo importante, y que no han sido víctimas fatales de esta desgracia”, expresó.

Además, algunos familiares y allegados participan directamente en la distribución de la asistencia. “Ellos también están sumados a los equipos que nos están colaborando en estas jornadas. Nosotros desde acá enviamos respaldo y ellos desde allá reciben y hacen llegar la ayuda a la gente que más lo necesita”, explicó.

La colaboración está destinada especialmente a las personas que perdieron sus viviendas y a quienes trabajan en los operativos de emergencia. “Se está ayudando sobre todo a los damnificados, a la gente que se ha quedado en la calle y también a los equipos de rescate, a los que se les está dando un respaldo bastante grande”, agregó.

Comunicaciones constantes pese a los cortes de luz

El integrante de la Asociación de Venezolanos destacó que las comunicaciones se mantienen activas durante gran parte del día. “Las comunicaciones, por suerte, son constantes. Nos mantienen informados las 24 horas”, señaló.

Venezolanos con campañas solidarias en Jujuy por los terremotos

Según explicó, la posibilidad de contar con acceso a internet permitió mantener el contacto, aunque en algunos sectores todavía se registran interrupciones eléctricas. “Por ahí se va por ratos la luz, pero vuelve y retomamos el contacto. Estamos bien articulados y, por suerte, esta vez nos ha tocado bien en la parte de las comunicaciones”, indicó.

Una ayuda cada vez más necesaria

Márquez advirtió que la asistencia deberá continuar ante el agravamiento de la situación y las consecuencias de las réplicas. “La verdad es que se vuelve cada vez mucho más necesaria la ayuda, con las cifras en aumento, con los edificios vulnerables y los derrumbes que se vienen dando por las réplicas que siguen sucediendo todavía”, concluyó.