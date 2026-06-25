Minuto a minuto de la tragedia en Venezuela tras los fuertes terremotos

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Avianca canceló sus cuatro vuelos de este jueves en la ruta Bogotá-Caracas por los sismos

Avianca canceló cuatro vuelos de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió graves daños tras los terremotos en Venezuela. La compañía explicó que la decisión busca proteger a pasajeros, tripulaciones y la seguridad de sus operaciones.

La aerolínea ofreció alternativas para quienes tengan reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio, como reprogramaciones, cambios de ruta y reembolsos. Latam Colombia también activó medidas de flexibilidad para sus pasajeros, entre ellas la posibilidad de modificar el destino hacia Cúcuta.

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