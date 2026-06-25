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25 de junio de 2026 - 12:29
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Minuto a minuto de la tragedia en Venezuela tras los fuertes terremotos

Dos terremotos sacudieron el norte de Venezuela y activaron una emergencia nacional, con réplicas, daños y operativos de rescate en varias regiones.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Terremoto en Venezuela

Terremoto en Venezuela

Dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela durante la tarde del miércoles 24 de junio, con epicentros localizados en el norte del país, cerca de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy.

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Venezuela: buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el sismo

Los movimientos se registraron alrededor de las 18 horas y fueron sentidos con intensidad en Caracas y en estados como La Guaira, Carabobo, Falcón, Aragua y Miranda, donde se reportaron derrumbes, daños y evacuaciones.

Venezuela es un país sísmico, especialmente en su franja norte, debido al contacto y movimiento entre las placas del Caribe y Sudamericana, que generan fallas activas y actividad sísmica significativa.

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Avianca canceló sus cuatro vuelos de este jueves en la ruta Bogotá-Caracas por los sismos

Avianca canceló cuatro vuelos de la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió graves daños tras los terremotos en Venezuela. La compañía explicó que la decisión busca proteger a pasajeros, tripulaciones y la seguridad de sus operaciones.

La aerolínea ofreció alternativas para quienes tengan reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio, como reprogramaciones, cambios de ruta y reembolsos. Latam Colombia también activó medidas de flexibilidad para sus pasajeros, entre ellas la posibilidad de modificar el destino hacia Cúcuta.

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Momento en que un potente terremoto de magnitud 7+ llega al Aeropuerto de Caracas

Momento en que un potente terremoto de magnitud 7+ llega al Aeropuerto de Caracas

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Buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los sismos en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo pidió ayuda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos, luego del derrumbe del edificio en el que vivían en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela. El defensor se encontraba en Caracas junto a su equipo cuando ocurrieron los sismos y desde entonces no tiene noticias de su familia.

Trejo difundió el pedido a través de sus redes sociales y solicitó que compartieran la información para dar con el paradero de Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa. La búsqueda continúa mientras avanzan los operativos de rescate en La Guaira, declarada zona de desastre.

NOTA COMPLETA EN TOODJUJUY

El pedido de ayuda del futbolista argentino Lucas Trejo.
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Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner

Cathy Fulop, Carlos Baute, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Danny Ocean expresaron su solidaridad con Venezuela tras los terremotos y utilizaron sus redes sociales para acompañar a las familias afectadas. Entre cadenas de oración, mensajes de apoyo y pedidos de resguardo, los artistas pusieron el foco en la protección de la población y en la necesidad de mantenerse unidos durante la emergencia.

Fulop y Baute también ofrecieron sus plataformas para difundir desapariciones, pedidos de ayuda e información útil, mientras los Montaner compartieron mensajes de fe y acompañamiento. Danny Ocean, por su parte, impulsó la coordinación directa entre quienes necesitaban asistencia y quienes estaban dispuestos a colaborar.

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Siempre cerca de sus raíces, los artistas se manifestaron luego del terremoto que castiga al país caribeño.
Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela.

Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela.

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Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles a Venezuela

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles. Los movimientos tuvieron su epicentro cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, y se sintieron con fuerza en Caracas y otras regiones del país.

Los sismos provocaron escenas de pánico, evacuaciones, daños en edificios, cortes de electricidad y fallas en el servicio de internet. Venezuela se encuentra en una zona de actividad sísmica por su cercanía al límite entre las placas del Caribe y Sudamérica.

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