Venezuela sigue buscando sobrevivientes a semana del devastador doble terremoto

Venezuela mantiene la búsqueda de sobrevivientes entre escombros en medio de una crisis humanitaria.

Este miércoles se cumple una semana del doble terremoto que golpeó con fuerza a Venezuela , provocando una gran devastación en distintas regiones del país. El balance oficial asciende a 1.943 muertos , 10.571 personas heridas y más de 50.000 desaparecidos , mientras las tareas de rescate continúan.

En este marco, organismos internacionales advierten que la emergencia humanitaria sigue profundizándose. Los operativos de búsqueda y rescate de sobrevivientes siguen adelante con el despliegue de miles de brigadistas venezolanos , junto a especialistas llegados desde más de 30 países para colaborar con las tareas de emergencia .

Si bien el transcurso de los días disminuye las probabilidades de hallar sobrevivientes entre los escombros , este martes se produjo un rescate que devolvió algo de esperanza : un niño de tres años fue encontrado con vida gracias a la intervención de un equipo de rescatistas provenientes de Jordania , uno de los escasos hallazgos positivos que volvió a ilusionar, aunque sea por un momento, a las familias que todavía aguardan noticias de sus seres queridos .

Fotografía que muestra edificaciones afectadas por los terremotos, este martes en Catia La mar, La Guaira.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Gobierno venezolano , el desastre dejó 1.943 víctimas fatales y 10.571 personas heridas . No obstante, las propias autoridades admitieron que esos números podrían incrementarse a medida que continúan las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos .

En ese contexto, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, aseguró que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada”. Además, precisó: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.

El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas sitúa el número de fallecidos en 1.943 y el de heridos en 10.571.

Las cifras oficiales y el alcance del desastre en Venezuela

El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que al momento de los terremotos había alrededor de 30.000 personas en Caraballeda y Catia La Mar, las dos localidades más afectadas por el desastre. Según detalló, 19.861 de ellas consiguieron ponerse a salvo por sus propios medios o fueron rescatadas con vida durante los operativos.

Las primeras proyecciones elaboradas por el sistema PAGER, dependiente del Servicio Geológico de Estados Unidos, calculaban —a partir de modelos científicos— que el número de víctimas fatales podía ubicarse entre 10.000 y 100.000 personas. Además, estimaban un impacto económico de entre 10.000 y 100.000 millones de dólares, una cifra equivalente a entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela.

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) señalaron que más de 50.000 personas siguen desaparecidas como consecuencia del desastre.

Además de las víctimas directas, la emergencia afecta a cientos de miles de personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales.

Más allá del elevado número de víctimas, la tragedia también impactó sobre cientos de miles de personas que quedaron sin hogar o sufrieron importantes pérdidas materiales. En ese sentido, Jorge Rodríguez informó que 15.866 personas fueron registradas como damnificadas y precisó que el Gobierno puso en funcionamiento 15 refugios temporales en el estado de La Guaira, además de otros 55 distribuidos en diferentes puntos del país.

Mientras tanto, numerosas familias continúan alojadas en campamentos improvisados y centros de evacuación, luego de que sus viviendas resultaran destruidas o quedaran en condiciones inhabitables. Frente a ese escenario, el Gobierno anunció que avanzará con la reubicación de los afectados y se comprometió a entregar soluciones habitacionales antes de que finalice el año.

La crisis humanitaria se agrava entre los damnificados

La magnitud del impacto social también queda en evidencia a partir de otras proyecciones. El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, elaborado con información aportada por la ciudadanía, estima que alrededor de 595.000 personas sufrieron las consecuencias de los terremotos, entre ellas 133.000 niños y adolescentes.

Los daños materiales continúan en proceso de evaluación.

A su vez, Unicef calcula que 1,8 millones de personas requieren algún tipo de ayuda humanitaria tras la catástrofe, de las cuales 680.000 son menores de edad.

El Comité Internacional de Rescate alertó que una porción significativa de la población afectada todavía no logra acceder a necesidades esenciales, en medio de la emergencia que atraviesa el país.

A través de un comunicado, el organismo sostuvo que “los servicios médicos en centros de salud y unidades móviles están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en las zonas afectadas”.

El organismo también sostuvo que “la magnitud de la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”. En la misma línea, Andreas Spaett, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, describió la realidad que enfrentan quienes se quedaron sin vivienda al señalar que “buscan alimentos, buscan agua, buscan refugio”.

Venezuela hoy.

Por su parte, el Gobierno venezolano informó que consiguió restablecer el 90% del servicio eléctrico y aseguró haber distribuido más de tres millones de litros de agua en las regiones alcanzadas por el desastre.

La evaluación de los daños materiales aún continúa, mientras las autoridades siguen relevando el impacto del desastre. En ese marco, Jorge Rodríguez informó que los terremotos provocaron graves afectaciones en 855 edificios de todo el país. Según detalló, 189 quedaron completamente destruidos —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras que 666 registraron daños de consideración o derrumbes parciales.

Daños estructurales

Por su parte, el sistema de seguimiento de Esri Venezuela difundió cifras algo más elevadas al contabilizar 924 construcciones afectadas, de las cuales 226 colapsaron por completo, 272 presentaron daños severos y 290 sufrieron deterioros parciales.

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La actividad sísmica tampoco se detuvo tras el doble terremoto. De acuerdo con Jorge Rodríguez, desde entonces se contabilizaron casi 700 réplicas. “El día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29, 30 réplicas”, precisó. No obstante, aclaró que esa disminución no implica que haya desaparecido por completo la posibilidad de que ocurra un nuevo evento de importancia.

Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el último movimiento telúrico de magnitud superior a 4 se produjo durante la mañana del lunes y, hasta el momento, no se reportaron daños adicionales.