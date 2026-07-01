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1 de julio de 2026 - 09:40
Mundo.

Tres muertos en México durante los festejos por el Mundial 2026

Las víctimas fallecieron por asfixia mientras miles de personas celebraban el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Tres muertos durante los festejos en México.

Tres muertos durante los festejos en México.

Los festejos por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminaron en tragedia. Tres personas murieron por asfixia durante las celebraciones que se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de México tras la victoria 2 a 0 sobre Ecuador.

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La Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana confirmó que las víctimas son un hombre de 44 años y dos mujeres, de 19 y 48 años. Los tres fallecimientos ocurrieron durante la madrugada de este martes, en medio de una multitud que colmó las calles del centro de la ciudad.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar en qué circunstancias se produjeron las muertes.

Las víctimas fueron asistidas

Los dos primeros casos se registraron en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras recibir el llamado de emergencia, al lugar acudieron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, efectivos policiales y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladar a las víctimas a un hospital.

Pese a los esfuerzos del personal médico, ambos pacientes fallecieron. Más tarde, la Secretaría de Salud confirmó que la causa de muerte fue asfixia.

Cerca de una hora después se reportó un tercer caso. Una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, también en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras recibir asistencia médica y ser trasladada a un centro de salud, se confirmó su fallecimiento por la misma causa.

Festejos en México.
Festejos en México.

Festejos en México.

El Gobierno expresó sus condolencias

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó lo sucedido y aseguró que los equipos de emergencia actuaron de manera inmediata. "Se activaron todos los protocolos de atención médica; sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", expresó.

Además, informó que el Gobierno mantiene contacto con las familias de las víctimas para brindarles acompañamiento. "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos", señaló.

También pidió celebrar con responsabilidad y remarcó la importancia del cuidado colectivo durante este tipo de concentraciones masivas.

Más de un millón de personas salió a las calles

México consiguió la clasificación a los octavos de final luego de vencer 2 a 0 a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Tras el pitazo final, cientos de miles de personas se concentraron en distintos sectores de la capital para celebrar el triunfo. El Zócalo, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y otros puntos emblemáticos quedaron completamente colmados.

Según informaron las autoridades locales, antes de finalizar el encuentro ya había más de un millón de personas en las calles. Cuando cesó la lluvia que acompañó gran parte del partido, la convocatoria aumentó todavía más y la celebración se extendió hasta la madrugada.

Embed - MULTITUDINARIO FESTEJO EN MÉXICO

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