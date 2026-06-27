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27 de junio de 2026 - 10:23
Deportes.

Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a quedar atrás y ya se definieron gran parte de los cruces de los 16avos de final.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El Mundial 2026 estrenó un formato histórico con 48 selecciones y, por primera vez, incorpora una ronda de 16avos de final antes de los tradicionales octavos. En esta instancia competirán 32 equipos: los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La Selección Argentina, que terminó como líder del Grupo J, ya tiene asegurado su lugar en la fase eliminatoria y enfrentará a Cabo Verde, segundo del Grupo H, en busca del pase a los octavos de final.

Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Albiceleste llega a esta instancia luego de una sólida actuación en la fase de grupos y buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.

Todos los cruces confirmados de los 16avos de final

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Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

  • Sudáfrica vs. Canadá | Domingo 28 de junio | 16.00 | SoFi Stadium (Los Ángeles).
  • Brasil vs. Japón | Lunes 29 de junio | 14.00 | NRG Stadium (Houston).
  • Alemania vs. Paraguay | Lunes 29 de junio | 17.30 | Gillette Stadium (Foxborough).
  • Países Bajos vs. Marruecos | Lunes 29 de junio | 22.00 | Estadio BBVA (Monterrey).
  • Costa de Marfil vs. Noruega | Martes 30 de junio | 14.00 | AT&T Stadium (Arlington).
  • Francia vs. Suecia | Martes 30 de junio | 18.00 | MetLife Stadium (East Rutherford).
  • México vs. Mejor tercero | Martes 30 de junio | 22.00 | Estadio Azteca (Ciudad de México).
  • Primero del Grupo L vs. Mejor tercero | Miércoles 1 de julio | 13.00 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
  • Bélgica vs. Mejor tercero | Miércoles 1 de julio | 17.00 | Lumen Field (Seattle).
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | Miércoles 1 de julio | 21.00 | Levi's Stadium (Santa Clara).
  • España vs. Segundo del Grupo J | Jueves 2 de julio | 16.00 | SoFi Stadium (Los Ángeles).
  • Segundo del Grupo K vs. Segundo del Grupo L | Jueves 2 de julio | 20.00 | BMO Field (Toronto).
  • Suiza vs. Mejor tercero | Viernes 3 de julio | 00.00 | BC Place (Vancouver).
  • Australia vs. Egipto | Viernes 3 de julio | 15.00 | AT&T Stadium (Arlington).
  • Argentina vs. Cabo Verde | Viernes 3 de julio | 19.00 | Hard Rock Stadium (Miami).
  • Primero del Grupo K vs. Mejor tercero | Viernes 3 de julio | 22.30 | Arrowhead Stadium (Kansas City).

Cómo se juegan los 16avos de final

Desde esta instancia todos los encuentros son de eliminación directa. Si al término de los 90 minutos reglamentarios el marcador termina igualado, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

En caso de persistir el empate, el equipo que avance a los octavos de final se definirá mediante una serie de penales.

Los equipos ya clasificados a la fase eliminatoria

Hasta el momento, las selecciones que aseguraron su lugar en los 16avos de final son:

  • México.
  • Estados Unidos.
  • Alemania.
  • Argentina.
  • Francia.
  • Noruega.
  • Colombia.
  • Suiza.
  • Canadá.
  • Brasil.
  • Marruecos.
  • Bosnia y Herzegovina.
  • Sudáfrica.
  • Costa de Marfil.
  • Ecuador.
  • Países Bajos.
  • Japón.
  • Suecia.
  • Australia.
  • Paraguay.
  • Egipto.
  • España.
  • Cabo Verde.
  • Portugal.
  • Inglaterra.
  • Ghana.
  • Bélgica.

Todavía restan definirse dos lugares, que serán ocupados por selecciones que logren avanzar como mejores terceros en la fase de grupos.

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