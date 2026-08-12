Lionel Messi regresó a Estados Unidos después de despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi ya está de regreso en Estados Unidos.

Después de permanecer durante tres días en la Argentina junto a sus seres queridos para despedir a su padre , Lionel Messi emprendió nuevamente el viaje hacia Estados Unidos . Jorge Messi murió el sábado a los 68 años , luego de atravesar una larga enfermedad , y el capitán argentino acompañó a su familia durante las horas posteriores a su muerte.

Luto. La dolorosa foto de Lionel Messi en la despedida de su papá en Rosario

País. Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima

El capitán del seleccionado nacional arribó a Florida y llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale a bordo de un avión privado, que había partido desde Rosario durante la noche del martes.

Mientras permaneció en el país, el futbolista se instaló en su vivienda de Funes junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos , donde atravesó esos días acompañado por su familia.

Durante su permanencia en Rosario, Lionel Messi atravesó días marcados por la tristeza luego de enterarse del fallecimiento de su padre. El domingo se realizó la ceremonia de despedida de Jorge Messi , que estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad. En las inmediaciones del cementerio, distintos hinchas se acercaron para dejar mensajes, carteles y muestras de afecto a la familia.

La ceremonia privada para despedir a Jorge Messi concluyó alrededor de las 13. Luego, familiares y personas cercanas a la familia dejaron las instalaciones, mientras el círculo íntimo del capitán de la Selección optó por preservar el bajo perfil y mantener el silencio, sin realizar declaraciones ante la prensa.

La agenda de Lionel Messi tras su regreso a Estados Unidos

Inter Miami enfrentará este miércoles por la noche a León de México por la Leagues Cup, en un encuentro que disputará en condición de local y para el que todavía no está descartada la presencia de Lionel Messi.

El golazo de Messi no pudo revertir la derrota del Inter Miami

El entrenador Guillermo Hoyos le dio libertad al delantero argentino para definir cuándo volver a las canchas. De todos modos, si Messi expresa su intención de jugar, el técnico podría tenerlo en cuenta para el partido.

Si finalmente opta por no sumar minutos, todo indica que el Diez igualmente podría acercarse al estadio para estar junto al plantel y acompañar a sus compañeros durante el encuentro.