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12 de agosto de 2026 - 11:05
Deportes.

Lionel Messi regresó a Estados Unidos después de despedir a su padre en Rosario

El capitán de la Selección argentina arribó a Fort Lauderdale tras permanecer varios días junto a su familia en Funes. Inter Miami juega esta noche.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi ya está de regreso en Estados Unidos.

Lionel Messi ya está de regreso en Estados Unidos.

Después de permanecer durante tres días en la Argentina junto a sus seres queridos para despedir a su padre, Lionel Messi emprendió nuevamente el viaje hacia Estados Unidos. Jorge Messi murió el sábado a los 68 años, luego de atravesar una larga enfermedad, y el capitán argentino acompañó a su familia durante las horas posteriores a su muerte.

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El capitán del seleccionado nacional arribó a Florida y llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale a bordo de un avión privado, que había partido desde Rosario durante la noche del martes.

Despedida de Jorge Messi.

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Lionel Messi y una de las semanas más tristes

Mientras permaneció en el país, el futbolista se instaló en su vivienda de Funes junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, donde atravesó esos días acompañado por su familia.

Durante su permanencia en Rosario, Lionel Messi atravesó días marcados por la tristeza luego de enterarse del fallecimiento de su padre. El domingo se realizó la ceremonia de despedida de Jorge Messi, que estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad. En las inmediaciones del cementerio, distintos hinchas se acercaron para dejar mensajes, carteles y muestras de afecto a la familia.

La ceremonia privada para despedir a Jorge Messi concluyó alrededor de las 13. Luego, familiares y personas cercanas a la familia dejaron las instalaciones, mientras el círculo íntimo del capitán de la Selección optó por preservar el bajo perfil y mantener el silencio, sin realizar declaraciones ante la prensa.

La agenda de Lionel Messi tras su regreso a Estados Unidos

Inter Miami enfrentará este miércoles por la noche a León de México por la Leagues Cup, en un encuentro que disputará en condición de local y para el que todavía no está descartada la presencia de Lionel Messi.

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El entrenador Guillermo Hoyos le dio libertad al delantero argentino para definir cuándo volver a las canchas. De todos modos, si Messi expresa su intención de jugar, el técnico podría tenerlo en cuenta para el partido.

Si finalmente opta por no sumar minutos, todo indica que el Diez igualmente podría acercarse al estadio para estar junto al plantel y acompañar a sus compañeros durante el encuentro.

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