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11 de agosto de 2026 - 11:59
Deportes.

Lionel Messi deja Argentina y regresa a Miami tras despedir a su padre

El 10 partirá esta noche desde Rosario y tiene previsto llegar a EE.UU el miércoles, luego de permanecer junto a su familia tras la muerte de Jorge Messi.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi aterrizó en Rosario.&nbsp;

Lionel Messi aterrizó en Rosario. 

Luego de participar del velatorio íntimo de su padre, Jorge, en el Cementerio El Prado, Lionel Messi resolvió extender unos días más su permanencia en Argentina. Actualmente se encuentra junto a sus seres queridos en el barrio privado Kentucky de Funes, ubicado a unos 44 kilómetros de Rosario.

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El futbolista permanece allí acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro, además de su madre y sus hermanos.

Despedida de Jorge Messi.

Despedida de Jorge Messi.

¿Cuándo volvería a jugar Lionel Messi?

De acuerdo con información a la que accedió la prensa, Messi partirá desde Rosario este martes a las 22.30 rumbo a Estados Unidos y arribará a Miami al día siguiente, donde retomará su rutina habitual. Por el momento, ni Inter Miami ni la MLS definieron cuándo podría volver a jugar.

El futbolista rosarino había llegado a su ciudad el sábado por la noche acompañado por sus familiares, luego de recibir la noticia sobre el fallecimiento de su padre.

Los familiares despidieron a Jorge Messi

Al día siguiente, el delantero participó de la despedida de Jorge en el cementerio, en medio de un importante dispositivo de seguridad. En las inmediaciones del lugar, los hinchas expresaron su acompañamiento con mensajes y carteles dirigidos al capitán argentino.

La ceremonia privada para despedir a Jorge Messi concluyó alrededor de las 13, momento en el que familiares y personas cercanas comenzaron a retirarse. Durante las horas posteriores, el círculo íntimo del capitán de la Selección preservó la privacidad y se retiró del cementerio sin realizar declaraciones ante la prensa.

Una vez que Lionel Messi regrese a Estados Unidos, retomará sus actividades con Inter Miami y quedará nuevamente a disposición del cuerpo técnico para los próximos encuentros. El conjunto de Florida deberá recibir este miércoles por la noche a León de México por la Leagues Cup, mientras que el sábado tendrá que visitar a Nashville.

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