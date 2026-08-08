Del fútbol al espectáculo: una ola de mensajes acompaña a Messi

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó una fuerte conmoción que rápidamente trascendió las fronteras del fútbol. Durante este sábado, reconocidas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para despedirlo y enviar mensajes de cariño al capitán de la Selección Argentina.

Las publicaciones tuvieron diferentes tonos, pero compartieron un mismo sentimiento: acompañar a Lionel, a su madre Celia y al resto de la familia en un momento de profundo dolor.

Una de las figuras que se expresó fue Mirtha Legrand, quien dejó un breve pero sentido mensaje luego de conocer la noticia.

“Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi” , escribió la conductora.

Marcelo Tinelli recordó un momento junto a Jorge Messi

Marcelo Tinelli eligió una despedida más extensa. El conductor publicó una fotografía junto a Lionel y sus padres y recordó una cena compartida con la familia antes de la final del Mundial de Qatar.

“Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”, expresó.

También destacó el orgullo que Jorge sentía por su hijo: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

Su hija, Candelaria Tinelli, también se sumó a las muestras de cariño y destacó especialmente el acompañamiento que Jorge brindó a Lionel durante su carrera.

“Qué noticia más fea realmente. Y a su vez qué hermoso ver todo lo que hizo este PADRAZO, el apoyo a su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene. Miren a dónde llegaron”, publicó.

El mensaje de la familia Maradona

Claudia Villafañe, quien mantuvo un buen vínculo con la familia Messi, también expresó públicamente sus condolencias.

“Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor. ¡Que Jorge descanse en paz!”, escribió.

Gianinna Maradona también compartió una publicación y dejó un mensaje directo para el capitán argentino: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi”.

Una despedida que atravesó al fútbol

Las expresiones de las figuras del espectáculo se sumaron a las numerosas muestras de pesar provenientes del deporte y de distintas instituciones.

La noticia generó una inmediata repercusión por el lugar que Jorge ocupó durante toda la trayectoria de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una de las mayores figuras de la historia del fútbol.

Durante las horas posteriores a conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de recuerdos, fotografías y mensajes. El fútbol y el espectáculo coincidieron en una misma expresión: acompañar a Lionel Messi y su familia en la despedida de Jorge.