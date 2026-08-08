El mundo del fútbol despide a Jorge Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció en la madrugada del sábado en una clínica de Rosario en la que estaba internado desde hacía varios días producto de una enfermedad con la que luchó en el último tiempo. Una vez confirmada la noticia, los clubes del mundo despidieron al padre del 10 argentino.

Uno de los primeros clubes que despidió al padre del 10 de la Selección Argentina fue Newels, en el Predio de Bella Vista, donde Lionel llegó a entrenarse y jugar algunos partidos antes de partir hacia Barcelona con 13 años, flamea una bandera rojinegra que está a media asta en honor al fallecimiento de Jorge Messi, mientras se lleva a cabo la fecha 20 del campeonato de juveniles de AFA.

Rosario Central también apartó rivalidades y colores y le dio un mensaje de pésame en las redes: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.

La Asociación del Fútbol Argentino también expresó su “más profundo pesar” por e fallecimiento de Jorge Messi “en este momento de inmensa tristeza”.

La despedida a Jorge Messi en redes sociales:

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