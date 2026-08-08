sábado 08 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2026 - 12:40
País.

La AFA anunció medidas por la muerte de Jorge Messi: cómo sigue la actividad

La Asociación del Fútbol Argentino anunció medidas tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

+ Seguir en
Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Foto (2)
Lee además
Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia
País.

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia
murio jorge messi, el papa y representante de lionel messi
País.

Murió Jorge Messi, el papá y representante de Lionel Messi

Habrá un minuto de silencio antes de cada partido, jugadores y árbitros utilizarán brazaletes negros y las banderas permanecerán a media asta.

A través del Boletín N° 6933, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 8 de agosto, la entidad expresó sus condolencias y confirmó que los homenajes alcanzarán a todas las categorías del fútbol argentino.

La AFA anunci&oacute; medidas por la muerte de Jorge Messi: c&oacute;mo sigue la actividad

La AFA anunció medidas por la muerte de Jorge Messi: cómo sigue la actividad

Minuto de silencio antes de todos los partidos

Una de las principales medidas será la realización de un minuto de silencio antes del comienzo de cada encuentro que se dispute en las distintas categorías.

La AFA anunci&ograve; medidas por la muerte de Jorge Messi: c&oacute;mo sigue la actividad

La AFA anunciò medidas por la muerte de Jorge Messi: cómo sigue la actividad

Además, jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y árbitros utilizarán un brazalete negro en señal de duelo y respeto por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección Argentina.

“En su memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino”, indicó la AFA.

La medida tendrá impacto inmediato en los encuentros programados para este fin de semana y alcanzará tanto a la Liga Profesional como al resto de las competencias del fútbol nacional.

Las banderas de la AFA estarán a media asta

El comunicado también establece otra medida de duelo. Las banderas ubicadas en las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

Desde la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia también hicieron llegar un mensaje de acompañamiento a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de la familia.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos”, expresaron.

El fútbol argentino acompaña a Lionel Messi

Las medidas anunciadas por la AFA se suman a los diferentes mensajes que comenzaron a conocerse durante este sábado luego de confirmarse la muerte de Jorge Messi.

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Clubes e instituciones del fútbol expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a Lionel Messi y su familia.

De esta manera, cada partido del fútbol argentino tendrá un homenaje a Jorge Messi, con un minuto de silencio antes del inicio y brazaletes negros dentro del campo de juego. Las muestras de duelo continuarán durante los próximos días con las banderas de la AFA a media asta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Murió Jorge Messi, el papá y representante de Lionel Messi

La industria creció y la construcción cayó en junio, según el INDEC

El pueblo salteño con paisajes de película que queda a pocos kilómetros de la capital

Incendio en un departamento vecino al de Cristina Kirchner: evacúan el edificio

Lo que se lee ahora
murio jorge messi, el papa y representante de lionel messi
País.

Murió Jorge Messi, el papá y representante de Lionel Messi

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Paso de Jama video
Jujuy.

Un camionero brasileño falleció en el Paso de Jama e investigan las causas del deceso

Desfile por la Independencia de Bolivia (foto archivo).
Jujuy.

Desfile por la Independencia de Bolivia: habrá cortes y desvíos en Alto Comedero

Parque San Martín.
Policiales.

Una mujer de 89 años se descompensó y murió en el Parque San Martín

Avenida España en La Quiaca (Google Maps)
Jujuy.

La Quiaca: un borracho atropelló a una mamá y su hijo cuando iban a la escuela

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy
Jujuy.

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel