La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este sábado las medidas que se aplicarán en los partidos del fútbol argentino tras conocerse la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció a los 68 años en Rosario.

País. Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Habrá un minuto de silencio antes de cada partido, jugadores y árbitros utilizarán brazaletes negros y las banderas permanecerán a media asta.

A través del Boletín N° 6933, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 8 de agosto , la entidad expresó sus condolencias y confirmó que los homenajes alcanzarán a todas las categorías del fútbol argentino.

Una de las principales medidas será la realización de un minuto de silencio antes del comienzo de cada encuentro que se dispute en las distintas categorías.

La AFA anunció medidas por la muerte de Jorge Messi: cómo sigue la actividad

La AFA anunciò medidas por la muerte de Jorge Messi: cómo sigue la actividad

Además, jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y árbitros utilizarán un brazalete negro en señal de duelo y respeto por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección Argentina.

“En su memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino”, indicó la AFA.

La medida tendrá impacto inmediato en los encuentros programados para este fin de semana y alcanzará tanto a la Liga Profesional como al resto de las competencias del fútbol nacional.

Las banderas de la AFA estarán a media asta

El comunicado también establece otra medida de duelo. Las banderas ubicadas en las instalaciones de la AFA permanecerán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

Desde la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia también hicieron llegar un mensaje de acompañamiento a Lionel Messi, sus hermanos y el resto de la familia.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos”, expresaron.

El fútbol argentino acompaña a Lionel Messi

Las medidas anunciadas por la AFA se suman a los diferentes mensajes que comenzaron a conocerse durante este sábado luego de confirmarse la muerte de Jorge Messi.

Murió Jorge Messi: los mensajes de apoyo para Lionel Messi y su familia

Clubes e instituciones del fútbol expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a Lionel Messi y su familia.

De esta manera, cada partido del fútbol argentino tendrá un homenaje a Jorge Messi, con un minuto de silencio antes del inicio y brazaletes negros dentro del campo de juego. Las muestras de duelo continuarán durante los próximos días con las banderas de la AFA a media asta.