La industria creció y la construcción cayó en junio, según el INDEC

Informe del INDEC.

Este viernes, el INDEC difundió los datos sobre la actividad industrial y la construcción en Argentina: los resultados fueron distintos al comparar con mayo y al analizar el desempeño acumulado durante la primera mitad del año.

La industria creció interanual y mensual La industria manufacturera creció 2% interanual en junio y avanzó 0,9% frente a mayo en la medición desestacionalizada. Pese a esa mejora, el acumulado del primer semestre mostró una caída de 2,2% . Datos de la industria según el INDEC. Nueve de las 16 divisiones industriales registraron aumentos interanuales. Entre las principales subas se destacaron industrias metálicas básicas, con 11,8%; sustancias y productos químicos, con 11%; madera y papel, con 8,4%; y alimentos y bebidas, con 6,2%.

En cambio, hubo retrocesos en otros rubros. Entre ellos se ubicaron otros equipos, aparatos e instrumentos, con una baja del 25,3%; maquinaria y equipo, con 16,8%; productos textiles, con 15,9%; y prendas de vestir, cuero y calzado, con 8,4%.

La construcción mostró una mejora y una caída Datos de la construcción según el INDEC. Por su parte, la construcción creció 4,4% interanual en junio, aunque registró una caída de 4,1% respecto de mayo. En el acumulado del primer semestre, el sector avanzó 2,8%.

Entre los materiales que más crecieron frente a junio de 2025 se encontraron otros insumos para la construcción, artículos sanitarios de cerámica, placas de yeso y ladrillos huecos. Por el contrario, bajaron el asfalto, los mosaicos, los pisos y revestimientos cerámicos, las pinturas y el cemento portland. En cuanto al empleo registrado en la construcción privada, los últimos datos disponibles, correspondientes a mayo, reflejaron un aumento interanual de 0,8%.

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