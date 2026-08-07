El pueblo salteño con paisajes de película que queda a pocos kilómetros de la capital

A escasa distancia de la ciudad de Salta se encuentra un pequeño pueblo que parece sacado de una película . Ubicado a poco más de dos horas de la capital provincial , este destino se presenta como una excelente opción para quienes desean unas escapadas que lo alejen del ritmo cotidiano y disfrutar de un entorno natural privilegiado . ¿De qué lugar se trata?

Es un destino natural rodeado de montañas , lagos y paisajes sorprendentes que parecen pertenecer a una historia de fantasía . Situado a orillas del imponente Dique Cabra Corral , este lugar del norte argentino ganó popularidad entre aquellos visitantes que buscan combinar descanso , propuestas recreativas al aire libre y entornos de una belleza excepcional .

El acceso desde la ciudad de Salta se realiza a través de la Ruta Nacional 68 , para luego continuar por la Ruta Provincial 47 , vía que lleva de manera directa hasta Coronel Moldes . El trayecto demanda cerca de dos horas de viaje en vehículo y permite recorrer algunos de los escenarios naturales más representativos de la región norte del país.

A diferencia de otros puntos turísticos de Salta que suelen recibir una mayor cantidad de visitantes, Coronel Moldes mantiene una atmósfera tranquila y conserva la esencia de un pueblo donde predomina la calma . Sus calles tradicionales , sus edificaciones con identidad propia y sus amplias panorámicas ofrecen el escenario ideal para desconectarse y vivir una experiencia distinta .

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en este pueblo de Salta?

La proximidad del dique brinda la posibilidad de realizar diversas actividades recreativas, mientras que el entorno montañoso aporta una imagen típica de los paisajes del norte argentino. Entre las opciones más buscadas por quienes llegan a la zona se destacan:

Entre las propuestas turísticas que pueden disfrutar quienes visitan la zona se encuentran:

Travesías en embarcaciones por las aguas del Dique Cabra Corral .

por las aguas del . Práctica de kayak y distintas actividades vinculadas al turismo acuático .

y distintas actividades vinculadas al . Jornadas de pesca recreativa en el embalse.

en el embalse. Caminatas al aire libre y momentos de descanso con picnic en las cercanías del agua.

y momentos de descanso con picnic en las cercanías del agua. Disfrutar de la caída del sol y de las vistas panorámicas que ofrece el dique al atardecer.

y de las que ofrece el dique al atardecer. Recorridos para conocer la arquitectura, la historia y los espacios tradicionales del centro de la localidad.

Como parte del recorrido por la localidad, los visitantes también tienen la posibilidad de conocer el Museo del Tabaco, un espacio que reúne piezas, registros y elementos históricos vinculados al papel fundamental que tuvo este cultivo en el desarrollo económico de la región.

A pocos kilómetros del pueblo se ubica el Cañón del Río Juramento, considerado uno de los escenarios naturales más sorprendentes de la provincia. Sus imponentes paredes de piedra, combinadas con las panorámicas del curso de agua, lo convierten en un lugar especialmente atractivo para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la captura de imágenes.

El pueblo se encuentra dentro del departamento La Viña, en el sector centro-sur de Salta, aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad capital. Gracias a su ubicación privilegiada a orillas del Dique Cabra Corral, se presenta como un destino ideal para quienes desean realizar una pausa de la rutina y disfrutar de un fin de semana en un entorno tranquilo, alejado de los circuitos turísticos más concurridos.