Yapeyú: el pueblo colonial de Corrientes que conserva la infancia de San Martín.

Yapeyú se consolidó como uno de los destinos más interesantes para quienes buscan historia y tradición en la Argentina . Aunque su mayor reconocimiento proviene de haber sido la ciudad natal de José de San Martín , la localidad de Corrientes ofrece numerosos puntos de interés. Si te gusta la historia, agendá este pueblo para tus escapadas .

País. El pueblo argentino escondido junto a un río que sorprende por sus paisajes y nombre único

Estas opciones permiten recorrer los mismos espacios por los que transitó el prócer y descubrir otros aspectos de su valioso patrimonio cultural .

Levantado en 1860 sobre los restos de una antigua misión jesuítica , este pueblo invita a recorrer un entorno sereno, con calles apacibles , faroles tradicionales y construcciones de arquitectura colonial que todavía exhiben fachadas centenarias .

Los orígenes de Yapeyú se remontan a 1627 , cuando fue establecida como una reducción jesuítica por los sacerdotes Nicolás Mastrilli Durán, Roque González y Pedro Romero , quienes la bautizaron "Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú" . Más de un siglo después, el 25 de febrero de 1778 , nació allí quien luego sería reconocido como el Padre de la Patria , José de San Martín .

El nombre de la localidad proviene del idioma guaraní y su significado es "fruto maduro". Si bien su economía se desarrolló históricamente alrededor de la cría de ganado bovino, con el paso de los años el pueblo también logró posicionarse como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

Gran parte de su patrimonio permanece cuidadosamente conservado y el paisaje campestre que lo rodea le otorga un encanto muy particular.

Quienes visitan Yapeyú pueden recorrer distintos sitios vinculados con la infancia del General José de San Martín, entre ellos la vivienda donde nació en 1778, la plaza central de la localidad y la histórica higuera bajo cuya sombra, según la tradición, solía jugar durante sus primeros años.

Por su parte, el Museo Histórico Sanmartiniano, ubicado dentro del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, alberga cinco salas con un importante patrimonio arqueológico e histórico. Entre sus principales piezas se destacan una pila bautismal perteneciente al período jesuítico, una maqueta que recrea el Combate de San Lorenzo y una reproducción del emblemático Sable Corvo.

Por otra parte, el Arco Trunco, construido en 1982, fue creado como un espacio de memoria para recordar a los soldados correntinos que perdieron la vida durante la Guerra de Malvinas. En su estructura se encuentran placas de bronce con los nombres y datos de quienes fallecieron en el conflicto.

A su vez, el Museo Jesuítico Guillermo Furlong ofrece la posibilidad de conocer los orígenes históricos de Yapeyú, vinculados con su pasado jesuítico. El espacio, que abrió sus puertas por primera vez en 1626, reúne diferentes objetos y testimonios materiales pertenecientes a aquella época.

Dónde queda Yapeyú

Yapeyú se encuentra ubicado en el sector oriental de la provincia de Corrientes, junto al curso del río Uruguay, una zona fronteriza que separa a la Argentina de Brasil. La localidad está ubicada a 152 kilómetros de la ciudad de Corrientes y a aproximadamente 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Yapeyú?

Las propuestas que ofrece esta histórica localidad de Corrientes reúnen diferentes recorridos relacionados con la herencia de José de San Martín, el legado de las antiguas misiones jesuíticas y los espacios que conservan parte de la memoria colectiva del país:

Recorrer el Museo de Cultura Jesuítica , un espacio que conserva vestigios de las antiguas misiones y reúne piezas de gran importancia histórica que forman parte del patrimonio y la identidad de Yapeyú .

, un espacio que conserva vestigios de las antiguas misiones y reúne que forman parte del patrimonio y la identidad de . Realizar una visita guiada por la vivienda donde nació José de San Martín el 25 de febrero de 1778 , uno de los sitios más representativos de la localidad.

el , uno de los sitios más representativos de la localidad. Pasear por la plaza central del pueblo y transitar las calles que forman parte del entorno donde transcurrieron los primeros años de vida del reconocido libertador.

y transitar las calles que forman parte del entorno donde transcurrieron los primeros años de vida del reconocido libertador. Conocer la histórica higuera vinculada a la infancia de San Martín, un símbolo que recuerda sus momentos de niñez en Yapeyú.

Visitar el Museo Histórico Sanmartiniano , ubicado dentro del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín , donde se exhiben elementos relacionados con la trayectoria y el legado del prócer.

, ubicado dentro del , donde se exhiben elementos relacionados con la trayectoria y el legado del prócer. Explorar las cinco salas del museo enfocadas en la arqueología , donde se exhiben objetos y testimonios de gran relevancia histórica.

, donde se exhiben objetos y testimonios de gran relevancia histórica. Observar una representación a escala del Combate de San Lorenzo y una reproducción del reconocido Sable Corvo perteneciente a José de San Martín.

y una reproducción del reconocido perteneciente a José de San Martín. Visitar El Templete , el espacio que protege los restos de la antigua casa habitada por Don Juan de San Martín y su esposa Doña Gregoria Matorras .

, el espacio que protege los restos de la antigua casa habitada por y su esposa . Contemplar la urna que conserva los restos del padre del prócer dentro de El Templete , inaugurado en 1938 como sitio de preservación histórica.

, inaugurado en como sitio de preservación histórica. Acercarse al Arco Trunco, un monumento inaugurado en 1982 para rendir homenaje a los correntinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas.

Recorrer el Museo Jesuítico Guillermo Furlong , un espacio histórico que abrió sus puertas originalmente en 1626 y permite conocer el pasado jesuítico de la localidad.

, un espacio histórico que abrió sus puertas originalmente en y permite conocer el pasado jesuítico de la localidad. Descubrir distintos objetos pertenecientes al período jesuítico que permanecen conservados como parte del patrimonio cultural de Yapeyú.

Cómo llegar a Yapeyú

El trayecto hasta Yapeyú desde la ciudad de Corrientes requiere circular por las rutas nacionales 12 y 123, con un recorrido aproximado de 400 kilómetros en vehículo.

La localidad está ubicada en el sector oriental de la provincia de Corrientes, junto al río Uruguay, en un paisaje caracterizado por pequeñas elevaciones naturales. Se encuentra a 152 kilómetros de la capital provincial y a unos 770 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Para quienes opten por viajar en avión, una alternativa cercana es el Aeropuerto de Uruguaiana, ubicado a aproximadamente 90 kilómetros del pueblo.