La ciudad de Corrientes que combina playas, naturaleza y tradición durante todo el año.

La capital de Corrientes , reconocida como la ciudad más antigua del noreste argentino , se caracteriza por mantener temperaturas agradables todo el año. Su clima, combinado con una riqueza histórica y cultural , la posicionan como una alternativa para quienes buscan unas escapadas que dejen disfrutar del sol y de propuestas al aire libre en cualquier época.

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Corrientes se destaca no solamente por sus temperaturas agradables , sino también por su amplia propuesta cultural y culinaria . Sus tradicionales expresiones como el chamamé , los encuentros musicales, las peñas y los reconocidos carnavales forman parte de los atractivos que convocan a visitantes de distintas partes del país y del mundo.

A su vez, la ciudad ofrece numerosas alternativas para quienes buscan conectarse con la naturaleza , con opciones que van desde la pesca deportiva hasta distintas experiencias de ecoturismo , permitiendo descubrir sus paisajes, su biodiversidad y el legado histórico de la región.

El encanto de la ciudad no se explica únicamente por sus condiciones climáticas , sino también por su amplia propuesta cultural y la cercanía con cursos de agua y zonas costeras. Esta combinación de entretenimiento , tradición y naturaleza la posiciona como una alternativa turística completa para quienes desean descansar, disfrutar de diversas actividades y conectarse con el entorno natural .

Dónde queda la ciudad de Corrientes

Corrientes está ubicada a aproximadamente 1.060 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con distintas alternativas de acceso, tanto por vía terrestre como aérea.

El recorrido en auto, que demanda cerca de 10 horas y 50 minutos, representa una opción conveniente para aquellos viajeros que buscan mayor autonomía y libertad durante el trayecto. Por otro lado, su aeropuerto internacional permite recibir visitantes provenientes de diferentes puntos del país y del exterior.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en la ciudad de Corrientes?

La ciudad de Corrientes se destaca por sus balnearios a orillas del río Paraná, espacios ideales para disfrutar del descanso, las actividades recreativas y los días al aire libre. Para quienes buscan una conexión más cercana con el entorno natural, el turismo ecológico ofrece diversas alternativas, como recorridos guiados, paseos y experiencias en contacto con la biodiversidad de la región.

A su vez, sus tradicionales carnavales, los encuentros musicales y las celebraciones vinculadas al chamamé conforman una agenda cultural con identidad propia. La propuesta se completa con una variada gastronomía local, donde sobresalen especialidades como los pescados de río y los clásicos asados regionales.

Cómo llegar a la ciudad de Corrientes

Para llegar a Corrientes desde Buenos Aires por carretera, una de las alternativas es tomar la Ruta 9 hasta la zona de Zárate y luego continuar el recorrido por la Ruta 13.

En caso de optar por el transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Corrientes está ubicado a unos 10 kilómetros del centro urbano y recibe vuelos provenientes de diferentes ciudades del país.