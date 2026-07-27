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27 de julio de 2026 - 16:42
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La ciudad de Corrientes que combina playas, naturaleza y tradición durante todo el año

Ubicada en el noreste argentino, ofrece playas sobre el río Paraná, ecoturismo, carnavales, chamamé y una gastronomía con identidad regional.

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La ciudad de Corrientes que combina playas, naturaleza y tradición durante todo el año.

La ciudad de Corrientes que combina playas, naturaleza y tradición durante todo el año.

La capital de Corrientes, reconocida como la ciudad más antigua del noreste argentino, se caracteriza por mantener temperaturas agradables todo el año. Su clima, combinado con una riqueza histórica y cultural, la posicionan como una alternativa para quienes buscan unas escapadas que dejen disfrutar del sol y de propuestas al aire libre en cualquier época.

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Corrientes se destaca no solamente por sus temperaturas agradables, sino también por su amplia propuesta cultural y culinaria. Sus tradicionales expresiones como el chamamé, los encuentros musicales, las peñas y los reconocidos carnavales forman parte de los atractivos que convocan a visitantes de distintas partes del país y del mundo.

A su vez, la ciudad ofrece numerosas alternativas para quienes buscan conectarse con la naturaleza, con opciones que van desde la pesca deportiva hasta distintas experiencias de ecoturismo, permitiendo descubrir sus paisajes, su biodiversidad y el legado histórico de la región.

El encanto de la ciudad no se explica únicamente por sus condiciones climáticas, sino también por su amplia propuesta cultural y la cercanía con cursos de agua y zonas costeras. Esta combinación de entretenimiento, tradición y naturaleza la posiciona como una alternativa turística completa para quienes desean descansar, disfrutar de diversas actividades y conectarse con el entorno natural.

Dónde queda la ciudad de Corrientes

Corrientes está ubicada a aproximadamente 1.060 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con distintas alternativas de acceso, tanto por vía terrestre como aérea.

El recorrido en auto, que demanda cerca de 10 horas y 50 minutos, representa una opción conveniente para aquellos viajeros que buscan mayor autonomía y libertad durante el trayecto. Por otro lado, su aeropuerto internacional permite recibir visitantes provenientes de diferentes puntos del país y del exterior.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en la ciudad de Corrientes?

La ciudad de Corrientes se destaca por sus balnearios a orillas del río Paraná, espacios ideales para disfrutar del descanso, las actividades recreativas y los días al aire libre. Para quienes buscan una conexión más cercana con el entorno natural, el turismo ecológico ofrece diversas alternativas, como recorridos guiados, paseos y experiencias en contacto con la biodiversidad de la región.

A su vez, sus tradicionales carnavales, los encuentros musicales y las celebraciones vinculadas al chamamé conforman una agenda cultural con identidad propia. La propuesta se completa con una variada gastronomía local, donde sobresalen especialidades como los pescados de río y los clásicos asados regionales.

Cómo llegar a la ciudad de Corrientes

Para llegar a Corrientes desde Buenos Aires por carretera, una de las alternativas es tomar la Ruta 9 hasta la zona de Zárate y luego continuar el recorrido por la Ruta 13.

En caso de optar por el transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Corrientes está ubicado a unos 10 kilómetros del centro urbano y recibe vuelos provenientes de diferentes ciudades del país.

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