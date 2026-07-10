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10 de julio de 2026 - 16:24
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El rincón escondido de Argentina entre montañas lleno de naturaleza, cascadas y paz

Ofrece paisajes únicos para desconectarse, con senderos dentro de un bosque, balnearios naturales, cascadas y propuestas culturales y gastronómicas.

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Por  viajes Todo Jujuy
Escapadas: el rincón escondido de Argentina entre montañas lleno de naturaleza, cascadas y paz.

Escapadas: el rincón escondido de Argentina entre montañas lleno de naturaleza, cascadas y paz.

Uno de los puntos fuertes de Argentina es su propuesta turística, gracias a la gran variedad de paisajes y lugares atractivos que se extienden por todo su territorio. Por eso, visitantes nacionales e internacionales lo eligen para sus escapadas en busca de calma, naturaleza y experiencias únicas, con destinos poco conocidos.

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Uno de esos destinos es Villa Batiruana, una localidad que nació a partir de la construcción del dique Escaba, una obra creada con el objetivo de generar energía hidroeléctrica.

Con el paso del tiempo, alrededor de esta infraestructura se fueron formando distintos poblados, hasta convertirse actualmente en un espacio perfecto para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Las sierras y elevaciones naturales son el principal atractivo de esta maravillosa localidad, ya que forman parte del paisaje que la envuelve por completo.

Además, el lugar ofrece la posibilidad de recorrer senderos entre bosques, descansar junto a sus espacios de agua y disfrutar de jornadas de relax al aire libre. A esto se suma una variada agenda de propuestas culturales y una oferta gastronómica típica que invita a descubrir los sabores de la región.

Dónde queda Villa Batiruana

Villa Batiruana se encuentra dentro del departamento de La Cocha, en la provincia de Tucumán, a unos 125 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Para arribar al lugar es necesario realizar un trayecto por caminos que pueden resultar complicados para circular en vehículo, por lo que el acceso requiere cierta preparación.

Qué puedo hacer en Villa Batiruana

Villa Batiruana es una localidad que ofrece una amplia variedad de lugares para conocer y propuestas para disfrutar, con diferentes opciones de actividades para quienes la visitan:

  • Bosque energético: propone una caminata por un sendero de baja dificultad, convirtiéndose en una de las experiencias más elegidas por quienes recorren la zona.
  • Cascadas del río Marapa: representan uno de los paisajes naturales más destacados del lugar, con sectores habilitados para disfrutar del agua y refrescarse.
  • Otros atractivos naturales: la localidad también ofrece un encantador balneario y piscinas naturales, espacios ideales para relajarse y conectarse con el entorno.
  • Propuestas del pueblo: la agenda incluye desde encuentros de música folclórica hasta celebraciones culturales y espacios gastronómicos donde se pueden conocer los sabores tradicionales de la región.

Cómo llegar a Villa Batiruana

Para arribar a este destino, el recorrido comienza con un vuelo desde Buenos Aires hacia Tucumán. Desde San Miguel de Tucumán, se debe tomar la Ruta Nacional 38 en dirección al departamento Juan Bautista Alberdi.

Luego, el trayecto continúa por la Ruta Escaba y, una vez finalizado el sector pavimentado, es necesario avanzar por un camino de ripio en ascenso que atraviesa el paisaje serrano hasta alcanzar la zona elevada donde se encuentra la localidad.

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