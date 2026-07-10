Sigue el fin de semana largo: cómo continuará el tiempo en Jujuy

El fin de semana largo continúa en Jujuy y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional muestra un descenso de las temperaturas para los próximos días, especialmente durante el domingo y el lunes.

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De acuerdo con el reporte oficial, las mínimas se mantendrán entre los 8 y los 12 grados, mientras que las máximas no superarían los 20 grados durante el fin de semana.

Para este viernes, el SMN anticipa una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados en San Salvador de Jujuy.

El sábado se presentaría con registros similares, aunque la mínima subiría hasta los 12 grados , mientras que la máxima volvería a ubicarse en los 20 grados .

Descenso de temperatura para el domingo

El domingo se espera un marcado descenso de la temperatura máxima. Según el organismo nacional, la jornada comenzará con una mínima de 8 grados y alcanzará una máxima de apenas 16 grados.

Estas condiciones se mantendrían durante el lunes, cuando se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El martes comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas, con una mínima estimada de 8 grados y una máxima de 18 grados.

Para el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados, lo que marcaría un leve ascenso térmico respecto de las jornadas anteriores.

Ante estas condiciones, quienes tengan previsto realizar actividades durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y el ambiente más fresco previsto para el domingo.