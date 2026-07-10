viernes 10 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de julio de 2026 - 07:15
Jujuy.

Sigue el fin de semana largo: cómo continuará el tiempo en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo fresco, con máximas que oscilarán entre los 16 y los 20 grados durante los próximos días.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El tiempo en Jujuy&nbsp;

El tiempo en Jujuy 

Lee además
Plaza Belgrano en otoño - Imagen creada con IA
Jujuy.

Cómo va a seguir el tiempo en Jujuy la última semana de otoño
Sigue el frío en Jujuy
Jujuy.

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

De acuerdo con el reporte oficial, las mínimas se mantendrán entre los 8 y los 12 grados, mientras que las máximas no superarían los 20 grados durante el fin de semana.

El tiempo en Jujuy

El tiempo en Jujuy

Viernes y sábado, con máximas de 20 grados

Para este viernes, el SMN anticipa una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados en San Salvador de Jujuy.

El sábado se presentaría con registros similares, aunque la mínima subiría hasta los 12 grados, mientras que la máxima volvería a ubicarse en los 20 grados.

Descenso de temperatura para el domingo

El domingo se espera un marcado descenso de la temperatura máxima. Según el organismo nacional, la jornada comenzará con una mínima de 8 grados y alcanzará una máxima de apenas 16 grados.

Estas condiciones se mantendrían durante el lunes, cuando se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 16 grados.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El martes comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas, con una mínima estimada de 8 grados y una máxima de 18 grados.

Para el miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados, lo que marcaría un leve ascenso térmico respecto de las jornadas anteriores.

Ante estas condiciones, quienes tengan previsto realizar actividades durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta las bajas temperaturas durante las primeras horas del día y el ambiente más fresco previsto para el domingo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo va a seguir el tiempo en Jujuy la última semana de otoño

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

Sigue bajando la temperatura: así estará el tiempo este domingo en Jujuy

¿Puede nevar en San Salvador de Jujuy? crece la expectativa por las bajas temperaturas

Lo que se lee ahora
quienes eran los motociclistas tucumanos que murieron en humahuaca
Jujuy.

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Corte total sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Roque-Humahuaca
Jujuy.

Humahuaca: trágico accidente sobre la Ruta 9 dejó dos motociclistas fallecidos

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca
Jujuy.

Quiénes eran los motociclistas tucumanos que murieron en Humahuaca

Hubo largas filas y demoras en Ruta 9 en Humahuaca por el accidente fatal video
Jujuy.

Hubo largas filas y demoras en Ruta 9 en Humahuaca por el accidente fatal

Por qué bajó el precio de la frutilla en Jujuy y cuánto cuesta hoy el kilo video
Producción.

Por qué bajó el precio de la frutilla en Jujuy y cuánto cuesta hoy el kilo

La plaza Hipólito Yrigoyen, en Ciudad de Nieva.  video
Jujuy.

A más de una semana del ataque a la biblioteca de Ciudad de Nieva: no pudieron identificar a los responsables. ¿Las cámaras de seguridad funcionan o no funcionan?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel