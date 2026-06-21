Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

El invierno comenzó oficialmente este domingo 21 de junio y lo hizo acompañado por un marcado descenso de las temperaturas en Jujuy. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos y los alertas vigentes, durante los próximos días se registrará el ingreso de un frente frío que provocará lluvias, jornadas inestables y mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 0°C en distintas zonas de la provincia.

SMN. Se espera un invierno más seco y temperaturas por encima de lo habitual en Jujuy

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por vientos para este domingo, mientras que para el lunes las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, aunque persistirá el aire frío.

Domingo inestable y con alerta meteorológica

La jornada de este domingo se presenta con nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 16°C en San Salvador de Jujuy.

Además, el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional ubica a gran parte de la provincia dentro del nivel amarillo por vientos, una situación que podría generar ráfagas de intensidad moderada a fuerte en algunas regiones.

La combinación de aire frío, humedad y viento marcará el inicio de una semana típicamente invernal en territorio jujeño.

Lunes con lluvias y un fuerte descenso de la temperatura

Para el lunes 22 de junio se espera una de las jornadas más frías de los últimos días. El pronóstico anticipa una temperatura máxima de apenas 6°C y una mínima cercana a los 0°C.

Las probabilidades de precipitaciones alcanzan el 90%, con acumulados estimados en 3,1 milímetros durante la jornada. Además, se prevén vientos del sector sur y sudeste con velocidades de entre 14 y 29 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación térmica de frío.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados al circular por rutas y caminos debido a la posible reducción de la visibilidad y al estado resbaladizo de algunas calzadas.

Mínimas bajo cero a partir del martes

El avance del frente frío se hará sentir con mayor intensidad desde el martes. Para esa jornada se prevé una mínima de -1°C y una máxima de 9°C, con posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas del día.

El miércoles continuará el ambiente muy frío, con temperaturas que rondarán entre los -1°C y los 13°C. Aunque las precipitaciones ya no estarán presentes, las mañanas seguirán siendo extremadamente frescas.

Las condiciones favorecerán la formación de heladas en sectores de los Valles y zonas rurales cercanas a la capital jujeña.

Mejora el tiempo hacia el final de la semana

A partir del jueves comenzará una recuperación gradual de las temperaturas y se espera mayor presencia de sol.

Para ese día se pronostica una máxima de 17°C y una mínima de 0°C, mientras que el viernes los registros térmicos se ubicarían entre los 1°C y los 15°C.

El mejor día de la semana sería el sábado, cuando el cielo permanecería mayormente despejado y la temperatura alcanzaría los 20°C durante la tarde, aunque las mañanas seguirán siendo frías con valores cercanos a 1°C.

Recomendaciones ante la ola de frío

Con la llegada del invierno y el ingreso de esta masa de aire frío, especialistas recomiendan reforzar los cuidados de la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También se aconseja ventilar los ambientes calefaccionados, mantener una adecuada hidratación y prestar especial atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

Tras un otoño con jornadas relativamente templadas, el invierno ya comenzó a hacerse sentir en Jujuy y todo indica que la próxima semana estará marcada por mañanas muy frías, algunas lluvias y temperaturas mínimas que podrían descender por debajo del punto de congelación.