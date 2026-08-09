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9 de agosto de 2026 - 12:55
Salud.

Vuelve el frío a Jujuy: qué hacer ante las alergias por cambios de temperatura

espués de varias jornadas templadas y soleadas, el descenso de las temperaturas puede favorecer la aparición de estornudos, congestión y secreción nasal.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Persona con un cuadro respiratorio - Foto de Archivo

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Estornudos repetidos, nariz tapada, goteo nasal, picazón en los ojos o la garganta y sensación de congestión suelen aparecer en esta época. Sin embargo, no todos estos síntomas significan necesariamente una alergia.

Los cambios de temperatura y humedad pueden irritar las vías respiratorias y desencadenar síntomas de rinitis no alérgica. Al mismo tiempo, factores como el polen, los ácaros, el polvo, el moho o la caspa de animales pueden provocar rinitis alérgica en personas sensibles.

¿Cómo diferenciar una alergia de un resfrío?

La confusión es frecuente porque ambas situaciones pueden producir estornudos, congestión y secreción nasal. Una pista es que las alergias suelen provocar picazón en la nariz, los ojos o la garganta y, por lo general, no generan fiebre.

En cambio, los cuadros virales pueden acompañarse de dolor de garganta, tos y fiebre, aunque los síntomas pueden variar de una persona a otra.

Qué medidas pueden ayudar

Una de las principales recomendaciones es reducir la exposición a los factores que desencadenan los síntomas. Mantener los ambientes limpios, disminuir la presencia de polvo y controlar la humedad y el moho puede ser útil.

Durante los días secos y ventosos también puede ser conveniente limitar la exposición al aire libre si existe sensibilidad al polen. Además, después de permanecer en exteriores, cambiarse de ropa y ducharse puede ayudar a retirar partículas que hayan quedado adheridas al cuerpo o al cabello.

Los lavados nasales con solución salina pueden ayudar a eliminar polen, polvo y exceso de mucosidad y aliviar la congestión. Para realizarlos de manera segura debe utilizarse solución preparada para ese fin o agua destilada, esterilizada o previamente hervida y enfriada.

Alergias por cambio de temperatura-

Alergias por cambio de temperatura-

¿Y los medicamentos?

Los antihistamínicos pueden aliviar determinados síntomas de la rinitis alérgica, mientras que los aerosoles nasales con corticosteroides se encuentran entre los tratamientos más eficaces cuando están indicados. Sin embargo, la elección del medicamento depende de la causa y de la intensidad de los síntomas.

Por eso, no se recomienda automedicarse de manera habitual. Un profesional de la salud puede determinar si se trata de una alergia, una rinitis asociada a los cambios ambientales o una infección respiratoria y definir el tratamiento adecuado.

Cuándo consultar

Si los síntomas son intensos, persisten, interfieren con las actividades cotidianas o aparecen tos y dificultad para respirar, es importante realizar una consulta médica. Las personas que además presentan asma o antecedentes de alergias deben prestar especial atención ante el empeoramiento de los síntomas respiratorios.

En pleno invierno jujeño, los cambios bruscos entre jornadas templadas y el retorno de las bajas temperaturas pueden sentirse en las vías respiratorias. Identificar qué desencadena las molestias y adoptar medidas preventivas puede ayudar a atravesar estos cambios de tiempo con menos síntomas.

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