Expertos revelan cada cuánto se tienen que cambiar las sábanas para evitar alergias

Los riesgos en la salud por no cambiar las sábanas.

La acumulación de bacterias, ácaros y hongos en la ropa de cama puede perjudicar la salud respiratoria y la piel. Cada cuanto hay que cambiar las sábanas según los expertos. Los detalles, en la nota.

Misterio. Déjá Vu: qué es, cuáles son las causas y qué sucede en el cerebro cuando ocurre

De acuerdo con expertos entrevistados por Science Focus, el bioma de la cama —compuesto por bacterias, hongos, ácaros y otros microorganismos— puede afectar tanto el sueño como la salud general si la higiene no es la adecuada.

Normalmente, las personas que no lavan sus sábanas con frecuencia duermen sistemáticamente con más alérgenos de la cuenta y eso puede significar un aumento en el riesgo de desarrollar asma o alergia al polvo .

Los expertos afirman que la limpieza física de la cama resulta igualmente crucial para evitar riesgos innecesarios y garantizar un descanso óptimo. Advierten que es suficiente lavar las sábanas cada 24 días en personas sanas , pero aclaran que es clave la higiene personal y el uso de pijama.

El Dr. Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester, explicó que “los asientos del metro y los baños públicos se limpian todos los días. Las sábanas de tu cama no”.

Y es por eso que aparecen los biomas de la cama que engloba todos los microorganismos presentes en sábanas, almohadas y colchones. Estos incluyen bacterias, hongos, ácaros del polvo y, en ocasiones, virus. La acumulación ocurre por la constante deposición de piel muerta, sudor y aceites corporales, residuos liberados mientras dormimos.

Los riesgos en la salud por no cambiar las sábanas

Cambiar sábanas y toallas y mantener estos textiles limpios y secos no sólo es crucial para la salud de la piel, sino también para la higiene general del hogar y la prevención de enfermedades.

image

Javier García Martínez, jefe del Servicio de Dermatología de Madrid, advierte de que, con el uso diario, estas superficies se convierten en un hábitat para diversos microorganismos, cuyo contacto prolongado puede provocar irritación, infecciones, alergias o exacerbar condiciones cutáneas existentes.

En tanto, Verónica López Couso, médico estética, aclara que “pueden aparecer bacterias como los Staphylococcus, responsables de infecciones en la piel; o Corynebacterium, que puede contribuir al mal olor corporal; hongos o mohos como las cándidas, que pueden causar infecciones, y también otros hongos como Alternaria alternata y Aspergillus, que pueden causar problemas respiratorios especialmente en la población infantil; además de ácaros y de polvo”.

Además de infecciones comunes por parásitos como la escabiosis o sarna o los piojos (Pediculosis) que también se relacionan con el uso compartido de sábanas y de mantas, además de por el contacto estrecho en convivientes.

Los trucos para mantener la cama limpia

Los especialistas del campo de la microbiología revelan el método perfecto para eliminar las bacterias de las sábanas con el lavado, asegurando que nuestro dormitorio sea un lugar más seguro y confortable para dormir.

Programas de lavado adecuados: los expertos sugieren utilizar programas de lavado a temperaturas altas, por encima de los 60°C.

Evitar sobrecargar el lavarropas: cuando sobrecargamos el lavarropas, las sábanas no se mueven lo suficiente durante el ciclo de lavado, lo que puede llevar a una limpieza incompleta.

Cuidado integral de la cama: además de las sábanas, otros componentes de la cama como almohadas, fundas y colchones también acumulan suciedad, ácaros y alérgenos.