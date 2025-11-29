Déjá Vu: qué es, cuáles son las causas y qué sucede en el cerebro cuando ocurre

.El fenómeno de déjà vu describe la sensación que experimentan quienes perciben una nueva situación como si fuese un recuerdo antiguo. Se debe a un fallo en la forma en que el cerebro procesa y almacena la memoria y es muy frecuente. Qué dice la ciencia.

Déjà vu es una expresión que proviene del francés y que se traduce como “ya visto”, este fenómeno cerebral que es mucho más común de lo que te podés imaginar . Porque afecta a aproximadamente el 70 por ciento de la gente, especialmente entre los 15 y los 25 años.

Lejos de ser una premonición o un recuerdo de vidas pasadas, la psicología y la neurociencia ofrecen explicaciones increíbles sobre por qué experimentamos esta curiosa ilusión de la memoria.

James J. Giordano, profesor de neurología en la Universidad de Georgetown en Washington D.C, explicó que “es literalmente la experiencia subjetiva de una persona de repetir un conjunto de eventos , actividades, pensamientos y sentimientos, aunque no hayan ocurrido nunca”.

Y agregó que “nuestro cerebro funciona básicamente como una máquina del tiempo y del espacio. Toma todo de nuestro presente y lo relaciona con algo similar o diferente de nuestro pasado. De esta manera, podrá planificar el futuro. Pero existe la posibilidad de que estas señales puedan mezclarse”.

En tanto, la neuropsicóloga Lucía Crivelli explicó que el término “déjà vu” fue acuñado en 1870 por el psicólogo francés Émile Boirac, quien se interesó en un fenómeno que ya integraba la cultura popular y algunas teorías místicas.

La jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni afirmó que es “como si ya la hubiéramos vivido, aunque sepamos que eso nunca ocurrió. En el déjà vu uno tiene la certeza de que algo no está bien; ese recuerdo es falso”.

Qué pacientes pueden padecer el deja vu

Alba María García, neuropsicóloga de Center Psicología indicó que las personas que soportan altos niveles de estrés pueden tener fenómenos de déjà vu con más frecuencia.

image

La especialista declaró que el buen funcionamiento de la memoria depende tanto de la atención como del estado de ánimo. En situaciones de estrés se alteran ambos factores, lo que repercute en el procesamiento y almacenamiento de la información que llega al área del cerebro implicada en la memoria.

“Es lo que nos pasa en los exámenes: estamos muy nerviosos y nos quedamos en blanco, lo que se produce porque las puertas de esos cajones de la memoria están cerradas y no dejan pasar la información”, comentó García.

También se aprecia una frecuencia más elevada en algunos pacientes con epilepsia, particularmente cuando está localizada en el lóbulo temporal. Asimismo, puede asociarse a otros problemas neurológicos, pero el déjà vu no se considera un trastorno del cerebro.

Tampoco se asocia a la enfermedad mental, tal y como reveló Patricia Bernal García, psiquiatra de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Dr. Rodríguez Lafora: “Las experiencias de déjà vu se han observado en un 70-80% de la población general no clínica, es decir, sin patología psiquiátrica”.