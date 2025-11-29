El comunicado de EJESA por los cortes de luz en San Salvador de Jujuy debido al temporal

Minutos antes de las 16 horas inició un fuerte temporal con caída de granizo en varios sectores de Jujuy. Esta situación climática, generó que en San Salvador algunos barrios se vean afectados con cortes de luz. Debido a esto, EJESA brindó un comunicado al respecto.

El comunicado de EJESA Informamos a la comunidad que, debido a las fuertes lluvias y descargas atmosféricas registradas en las últimas horas, se produjeron daños en conductores y caída de ramas sobre nuestras líneas, lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico en distintas zonas de la provincia.

Gracias al trabajo preventivo y al rápido despliegue de nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia, el servicio ya fue restituido en la mayoría de las áreas afectadas, incluyendo localidades de Valles, Yungas y de la Quebrada.

Nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia continúan trabajando para normalizar el suministro en los siguientes barrios de San Salvador de Jujuy: Regimiento RIM 20; parte de Ciudad de Nieva; B° Norte; Camino a La Almona; Juan Galán; Loteo El Cortijo; Las 3 Quebradas; Loteo Los Pájaros; Loteo Roca Club de Campo; Loteo La Loma 1, 2 y 3; y Loteo El Mollar.

Agradecemos a los/as usuarios/as de las zonas mencionadas que tomen todos los recaudos necesarios hasta tanto se normalice el servicio en su totalidad.

