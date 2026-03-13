Interrupción programada de energía en Fraile Pintado para este viernes 13 de marzo

La empresa EJESA informó una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en la localidad de Fraile Pintado para este viernes 13 de marzo, debido a trabajos de mejora sobre la red.

El corte está previsto entre las 9:30 y las 11:30, aproximadamente, y alcanzará al barrio Jardín, en el sector comprendido entre las calles H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo, además de zonas aledañas.

Según se informó, durante ese lapso se realizarán tareas para ajustar firmemente los cables a los postes y también se avanzará con el reemplazo de crucetas y seccionadores.

Desde la empresa explicaron que estos trabajos buscan mantener los cables firmes, reforzar los postes y mejorar el control de la energía, con el objetivo de brindar un servicio más seguro y confiable.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) Interrupción programada de energía en Fraile Pintado Zonas afectadas en Fraile Pintado Fraile Pintado Barrio Jardín: Entre H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo

Zonas aledañas Horario del corte Viernes 13 de marzo

De 9:30 a 11:30, aproximadamente

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