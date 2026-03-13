Interrupción programada de energía en Fraile Pintado para este viernes 13 de marzo

El corte está previsto entre las 9:30 y las 11:30, aproximadamente, y alcanzará al barrio Jardín, en el sector comprendido entre las calles H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo, además de zonas aledañas.
Según se informó, durante ese lapso se realizarán tareas para ajustar firmemente los cables a los postes y también se avanzará con el reemplazo de crucetas y seccionadores.
Desde la empresa explicaron que estos trabajos buscan mantener los cables firmes, reforzar los postes y mejorar el control de la energía, con el objetivo de brindar un servicio más seguro y confiable.
Zonas afectadas en Fraile Pintado
Fraile Pintado
Barrio Jardín: Entre H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo