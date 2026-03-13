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13 de marzo de 2026 - 08:33
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Interrupción programada de energía en Fraile Pintado para este viernes 13 de marzo

El corte de energía será en barrio Jardín de Fraile Pintado, entre las 9:30 y las 11:30, por trabajos sobre postes y cableado.

Maria Eugenia Burgos
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El corte está previsto entre las 9:30 y las 11:30, aproximadamente, y alcanzará al barrio Jardín, en el sector comprendido entre las calles H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo, además de zonas aledañas.

Según se informó, durante ese lapso se realizarán tareas para ajustar firmemente los cables a los postes y también se avanzará con el reemplazo de crucetas y seccionadores.

Desde la empresa explicaron que estos trabajos buscan mantener los cables firmes, reforzar los postes y mejorar el control de la energía, con el objetivo de brindar un servicio más seguro y confiable.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Interrupci&oacute;n programada de energ&iacute;a en Fraile Pintado

Interrupción programada de energía en Fraile Pintado

Zonas afectadas en Fraile Pintado

Fraile Pintado

  • Barrio Jardín: Entre H. Arrieta, avenida 20 de Junio, Juan Lozano y avenida 24 de Mayo

  • Zonas aledañas

Horario del corte

  • Viernes 13 de marzo

  • De 9:30 a 11:30, aproximadamente

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